Чехия обвинила Россию в кибератаках на системы управления железными дорогами

В январе 2024 года Национальное управление по кибер- и информационной безопасности (NUKIB) Чехии сообщило о рекордном числе кибератак на объекты в стране в прошлом году. Количество атак достигло 262, что в два раза больше, чем в 2022 году (146). NUKIB связывает этот рост с DDoS-атаками со стороны хакерских группировок, которые, по их предположениям, имеют пророссийскую направленность. Два крупных инцидента в прошлом году затронули «стратегически важное государственное учреждение» и структуры оборонного сектора, рассказал директор NUKIB Лукаш Кинтр.