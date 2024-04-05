Чехия обвинила Россию в кибератаках на системы управления железными дорогами

Posted 5 апреля, 14:59
Published 5 апреля, 14:59
Modified 5 апреля, 15:02
Updated 5 апреля, 15:02
Прошлые атаки приводили к недоступности систем продажи билетов и вызывали опасения из-за возможного риска серьезных аварий.
Купка выразил удовлетворение тем, что все системы удалось защитить, но признал, что ситуация является сложной. Отчет Европейского агентства по кибербезопасности, опубликованный в марте 2023 года, свидетельствует о росте числа кибератак на железнодорожный транспорт в странах ЕС после начала СВО. Об этом пишет RTVI.
Согласно отчету, хакерские группировки, которые связывают с Россией, якобы участвуют в крупных кибератаках на железнодорожные компании в Латвии, Литве, Румынии и Эстонии.
В январе 2024 года Национальное управление по кибер- и информационной безопасности (NUKIB) Чехии сообщило о рекордном числе кибератак на объекты в стране в прошлом году. Количество атак достигло 262, что в два раза больше, чем в 2022 году (146). NUKIB связывает этот рост с DDoS-атаками со стороны хакерских группировок, которые, по их предположениям, имеют пророссийскую направленность. Два крупных инцидента в прошлом году затронули «стратегически важное государственное учреждение» и структуры оборонного сектора, рассказал директор NUKIB Лукаш Кинтр.