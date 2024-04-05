9000 свободных «квадратов». В Омске изымают землю под 10 опасными аварийными домами

На территории Кировского округа находятся пять объектов недвижимости (2-я Кировская, 109; 7-я Кировская, 3; Можайского, 6; Можайского, 2; Мельничная, 64). В Порт-Артуре — это дома на 1-й Тепловозной, 12а и Воровского, 136, на Московке-2 — одноэтажный дом в Малом литейном переулке, 6, а на территории 7-го Кирпичного завода — барак на Владивостокской, 71. Также землю изымают под домом по улице Трактовая, 20 в микрорайоне Береговой.