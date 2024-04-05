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Posted 5 апреля, 09:50

Published 5 апреля, 09:50

Modified 5 апреля, 10:06

Updated 5 апреля, 10:06

Иллюстрация

9000 свободных «квадратов». В Омске изымают землю под 10 опасными аварийными домами

5 апреля 2024, 09:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске изымают землю под 10 домами, признанными аварийными еще в 2016 году

Также у собственников для муниципальных нужд будут изъяты 45 квартир.

Администрация Омска решила изъять 10 участков земли, на которых находятся аварийные дома, а также помещения в этих зданиях. Соответствующие постановления 2 апреля подписал мэр Сергей Шелест.

Все дома признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2016 году. Расположены они в Кировском, Ленинском и Советском округах. Общая площадь участков под аварийными домами составляет 9169 кв. м. Большинство из них предназначены под малоэтажную жилую застройку.

На территории Кировского округа находятся пять объектов недвижимости (2-я Кировская, 109; 7-я Кировская, 3; Можайского, 6; Можайского, 2; Мельничная, 64). В Порт-Артуре — это дома на 1-й Тепловозной, 12а и Воровского, 136, на Московке-2 — одноэтажный дом в Малом литейном переулке, 6, а на территории 7-го Кирпичного завода — барак на Владивостокской, 71. Также землю изымают под домом по улице Трактовая, 20 в микрорайоне Береговой.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что прокуратура через суд пытается расселить аварийную деревянную двухэтажку на улице Кошевого. Физический износ дома сейчас составляет более 74%, а расселение дома, признанного аварийным в 2022 году, назначено только на 2029 год.

Довели до суда. В Омске срочно потребовали расселить деревянный дом на Кошевого
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#Общество#Омск#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Земельные участки#Постановление#Изъятие#Юлия Истомина
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