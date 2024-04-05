9000 свободных «квадратов». В Омске изымают землю под 10 опасными аварийными домами

Posted 5 апреля, 09:50
Published 5 апреля, 09:50
Modified 5 апреля, 10:06
Updated 5 апреля, 10:06
Администрация Омска решила изъять 10 участков земли, на которых находятся аварийные дома, а также помещения в этих зданиях. Соответствующие постановления 2 апреля подписал мэр Сергей Шелест.
Все дома признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2016 году. Расположены они в Кировском, Ленинском и Советском округах. Общая площадь участков под аварийными домами составляет 9169 кв. м. Большинство из них предназначены под малоэтажную жилую застройку.
На территории Кировского округа находятся пять объектов недвижимости (2-я Кировская, 109; 7-я Кировская, 3; Можайского, 6; Можайского, 2; Мельничная, 64). В Порт-Артуре — это дома на 1-й Тепловозной, 12а и Воровского, 136, на Московке-2 — одноэтажный дом в Малом литейном переулке, 6, а на территории 7-го Кирпичного завода — барак на Владивостокской, 71. Также землю изымают под домом по улице Трактовая, 20 в микрорайоне Береговой.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что прокуратура через суд пытается расселить аварийную деревянную двухэтажку на улице Кошевого. Физический износ дома сейчас составляет более 74%, а расселение дома, признанного аварийным в 2022 году, назначено только на 2029 год.