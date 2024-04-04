Врач Уланкина: Избыток натрия может вызвать появление камней в почках

Каждый год миллионы людей умирают из-за заболеваний, связанных с избыточным употреблением натрия. Врачи рекомендуют употреблять не более 2000 мг натрия в день. В России жители потребляют около 12 г соли в день, что почти в 2,5 раза превышает рекомендуемую норму.