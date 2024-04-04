Врач Уланкина: Избыток натрия может вызвать появление камней в почках

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Натрий является важным элементом для работы организма. Он поддерживает водно-солевой баланс и контролирует объем крови, что способствует нормальному артериальному давлению. Натрий также необходим для передачи электрических импульсов между нервными клетками и мышцами, обеспечивая движение, пишут «Известия».
Однако современный человек часто употребляет избыточное количество натрия, особенно из-за привычки пересаливать пищу и потребления полуфабрикатов и фастфуда, которые содержат большое количество соли. Это приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
Излишки натрия выводятся из организма вместе с мочой, что может привести к потере других важных элементов, таких как магний, кальций и калий.
Избыток натрия также может вызвать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что излишек натрия является одной из причин повышенного артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний.
Каждый год миллионы людей умирают из-за заболеваний, связанных с избыточным употреблением натрия. Врачи рекомендуют употреблять не более 2000 мг натрия в день. В России жители потребляют около 12 г соли в день, что почти в 2,5 раза превышает рекомендуемую норму.
Чтобы не превышать рекомендуемую дозу натрия, нужно ограничить использование соли в пище, приправлять еду большим количеством пряностей и трав, чтобы придать ей пикантный вкус. Также следует минимизировать употребление готовых соусов, полуфабрикатов, фастфуда, солений и маринадов.