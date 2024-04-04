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Омские полицейские задержали наркоторговца из-за рубежа

В Омске задержали иностранца, торгующего органическими наркотиками

4 апреля 2024, 08:44

Омские полицейские задержали наркоторговца из-за рубежа

Подозрительный автомобиль, проходящий по ориентировке, задерживали сотрудники наркоконтроля и СОБР.

Жителя ближнего зарубежья задержали на 24-й Северной: сотрудники ГАИ остановили Volkswagen, на который недавно была ориентировка — кроссовер разыскивало Управление наркоконтроля. Водителю скрыться не удалось — бойцы СОБР задержали его за считанные минуты.

Внутри машины сотрудники нашли пластиковые контейнеры, в которые был расфасован препарат, содержащий марихуану. Как сообщили в УМВД, позже, в селе Надеждино, представители наркоконтроля изъяли и больше 3 килограмм наркотика — там и находилась импровизированная «лаборатория». По данным оперативной группы, мужчина выращивал и сушил коноплю, после чего и продавал наркотик знакомым.

Задержанный является фигурантом сразу 3 уголовных дел: по факту сбыта и покушения на сбыт в значительном и крупном размерах. Мужчина находится под стражей.

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#Происшествия#Омск#Задержание#Наркотики#Конопля#УМВД#Уголовное дело#Новости#Лаборатория#ГАИ#Илья Скобин
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