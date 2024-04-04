В Омске задержали иностранца, торгующего органическими наркотиками

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Жителя ближнего зарубежья задержали на 24-й Северной: сотрудники ГАИ остановили Volkswagen, на который недавно была ориентировка — кроссовер разыскивало Управление наркоконтроля. Водителю скрыться не удалось — бойцы СОБР задержали его за считанные минуты.
Внутри машины сотрудники нашли пластиковые контейнеры, в которые был расфасован препарат, содержащий марихуану. Как сообщили в УМВД, позже, в селе Надеждино, представители наркоконтроля изъяли и больше 3 килограмм наркотика — там и находилась импровизированная «лаборатория». По данным оперативной группы, мужчина выращивал и сушил коноплю, после чего и продавал наркотик знакомым.
Задержанный является фигурантом сразу 3 уголовных дел: по факту сбыта и покушения на сбыт в значительном и крупном размерах. Мужчина находится под стражей.