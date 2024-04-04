В Омске реорганизуют общественные бани

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
На ближайшем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной стоимости будет решаться судьба МУПа «Банное хозяйство». Согласно федеральному законодательству, все МУПы России должны поменять юридически-правовую форму до 31 декабря, и в администрации Омска созрело предложение, касающееся бань.
Чиновники предлагают превратить МУП в открытое акционерное общество подобно тому, как уже поступили с «Тепловой компанией» и «Пассажирсервисом». При этом в пояснительной записке уточняется, что единственным акционером бань останется муниципалитет.
Напомним: в Омске на данный момент работают 16 муниципальных бань. Периодически в городском Совете разворачиваются дискуссии о возможности их приватизации, поскольку эти активы убыточны. Так, в ноябре 2023 года озвучивались цифры: «банные услуги в общих отделениях второго разряда» обходятся потребителю в 260 рублей при их себестоимости 340. Тем не менее в каждом конкретном споре побеждают противники приватизации.