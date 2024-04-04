В Омске реорганизуют общественные бани

Напомним: в Омске на данный момент работают 16 муниципальных бань. Периодически в городском Совете разворачиваются дискуссии о возможности их приватизации, поскольку эти активы убыточны. Так, в ноябре 2023 года озвучивались цифры: «банные услуги в общих отделениях второго разряда» обходятся потребителю в 260 рублей при их себестоимости 340. Тем не менее в каждом конкретном споре побеждают противники приватизации.