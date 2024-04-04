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Омским депутатам предложили сделать МУП «Банное хозяйство» акционерным обществом

В Омске реорганизуют общественные бани

4 апреля 2024, 08:21
Фото: 1MI

Омским депутатам предложили сделать МУП «Банное хозяйство» акционерным обществом

Единственным акционером бань должен остаться муниципалитет.

На ближайшем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной стоимости будет решаться судьба МУПа «Банное хозяйство». Согласно федеральному законодательству, все МУПы России должны поменять юридически-правовую форму до 31 декабря, и в администрации Омска созрело предложение, касающееся бань.

Чиновники предлагают превратить МУП в открытое акционерное общество подобно тому, как уже поступили с «Тепловой компанией» и «Пассажирсервисом». При этом в пояснительной записке уточняется, что единственным акционером бань останется муниципалитет.

Напомним: в Омске на данный момент работают 16 муниципальных бань. Периодически в городском Совете разворачиваются дискуссии о возможности их приватизации, поскольку эти активы убыточны. Так, в ноябре 2023 года озвучивались цифры: «банные услуги в общих отделениях второго разряда» обходятся потребителю в 260 рублей при их себестоимости 340. Тем не менее в каждом конкретном споре побеждают противники приватизации.

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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#МУП#Бани
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