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Так и не достроили. Готовый на 10% магазин на Королева в Омске продают за миллион

4 апреля 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске готовый на 10% магазин-долгострой на Королева выставили на торги

Собственником объекта незавершенного строительства была омская компания «Кадарка», его изъяли по решению суда в 2023 году.

Депимущества городской администрации ищет покупателя для недостроенного здания, расположенного на проспекте Королева рядом с жилыми пятиэтажками. Оценили долгострой-магазин в 1 149 100 рублей.

Объект незавершенного строительства у собственника — омской компании «Кадарка» — изъяли через суд в 2023 году. Сейчас выставленный на продажу объект представляет собой заасфальтированную площадку с 12 забетонированными металлическими опорными столбами.

«В границах объекта незавершенного строительства расположены нестационарный торговый объект (НТО) площадью 50 кв. м и металлический гараж», — говорится в отчете по результатам обследования участка.
Выставленный на продажу долгостройВыставленный на продажу долгострой
Выставленный на продажу долгостройВыставленный на продажу долгострой
Выставленный на продажу долгострой
Фото: ГИС Торги

Участок в аренду фирма «Кадарка» получила в сентябре 2016 года на 2 года и 11 месяцев. Однако магазин товаров первой необходимости на арендуемом участке так и не появился. Отметим, что ООО «Кадарка» зарегистрировали в 2006 году, с этого момента его учредителем и директором является Любовь Кудряшева. Сама компания специализируется на розничной торговле.

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#Общество#Бизнес#Омск#Магазин#Долгострой#Департамент имущественных отношений#Торги#Новости#Юлия Истомина
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