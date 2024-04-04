Так и не достроили. Готовый на 10% магазин на Королева в Омске продают за миллион

Участок в аренду фирма «Кадарка» получила в сентябре 2016 года на 2 года и 11 месяцев. Однако магазин товаров первой необходимости на арендуемом участке так и не появился. Отметим, что ООО «Кадарка» зарегистрировали в 2006 году, с этого момента его учредителем и директором является Любовь Кудряшева. Сама компания специализируется на розничной торговле.