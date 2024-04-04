Так и не достроили. Готовый на 10% магазин на Королева в Омске продают за миллион

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Депимущества городской администрации ищет покупателя для недостроенного здания, расположенного на проспекте Королева рядом с жилыми пятиэтажками. Оценили долгострой-магазин в 1 149 100 рублей.
Объект незавершенного строительства у собственника — омской компании «Кадарка» — изъяли через суд в 2023 году. Сейчас выставленный на продажу объект представляет собой заасфальтированную площадку с 12 забетонированными металлическими опорными столбами.
«В границах объекта незавершенного строительства расположены нестационарный торговый объект (НТО) площадью 50 кв. м и металлический гараж», — говорится в отчете по результатам обследования участка.
Участок в аренду фирма «Кадарка» получила в сентябре 2016 года на 2 года и 11 месяцев. Однако магазин товаров первой необходимости на арендуемом участке так и не появился. Отметим, что ООО «Кадарка» зарегистрировали в 2006 году, с этого момента его учредителем и директором является Любовь Кудряшева. Сама компания специализируется на розничной торговле.