Стало известно, какой магазин появится в омской «Меге» вместо закрытой IKEA

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Площадки магазина IKEA, который покинул Россию в июне 2022 года, займет «Мегамаркет». Маркетплейс планируется открыть во всех 14 регионах страны, где работают торговые центры «Мега», сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Сейчас сделка находится на финальной стадии.
Напомним, что торговые центры сети принадлежат Газпромбанку. Зампредседателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров отметил, что замещение свободных площадей IKEA будет надежным долгосрочным партнерством, арендаторы должны прийти на место закрывшихся магазинов в 2024 году.