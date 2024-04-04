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Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 09:34

Омичам рассказали, какой магазин появится в омской «Меге» вместо IKEA

Стало известно, какой магазин появится в омской «Меге» вместо закрытой IKEA

4 апреля 2024, 09:34
Фото: Город55

Омичам рассказали, какой магазин появится в омской «Меге» вместо IKEA

Торговые площадки IKEA в 14 регионах России планирует занять «Мегамаркет», сейчас сделка находится на финальной стадии.

Площадки магазина IKEA, который покинул Россию в июне 2022 года, займет «Мегамаркет». Маркетплейс планируется открыть во всех 14 регионах страны, где работают торговые центры «Мега», сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Сейчас сделка находится на финальной стадии.

Напомним, что торговые центры сети принадлежат Газпромбанку. Зампредседателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров отметил, что замещение свободных площадей IKEA будет надежным долгосрочным партнерством, арендаторы должны прийти на место закрывшихся магазинов в 2024 году.

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#Омск#Россия#Торговый центр#Новости#Торговый комплекс#Икеа омск#Икеа#Икея#Торговые центры#Торговая сеть#МЕГА Омск#Анастасия Баянова
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