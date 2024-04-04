Стало известно, какой магазин появится в омской «Меге» вместо закрытой IKEA

Площадки магазина IKEA, который покинул Россию в июне 2022 года, займет «Мегамаркет». Маркетплейс планируется открыть во всех 14 регионах страны, где работают торговые центры «Мега», сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Сейчас сделка находится на финальной стадии.