Синоптики бьют тревогу. Аномальная жара совсем скоро накроет Омск

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:52
По данным сервиса Яндекс.Погода, на Омск надвигается совершенно непривычная для весны температура: последняя неделя апреля станет аномально жаркой, причем скачок температуры будет достаточно большим.
В частности, начиная с 24 апреля омичей ожидают температуры выше 20 градусов тепла: в среду столбик термометра «дотянется» до 19 градусов, на следующий день обновит рекорд, показав уже 21 градус, в пятницу температура составит 22 градуса тепла. Пик внезапного потепления придется на субботу, 27 апреля: воздух прогреется до 24 градусов тепла.
Однако важно всегда помнить, что предварительные прогнозы сбываются не очень часто: весенняя погода очень капризна и меняет свое настроение в считанные секунды — лучше уточная актуальный прогноз погоды незадолго до выхода из дома.
Напомним, с первым теплом в город вернулся и кикшеринг: электросамокатов стало больше.