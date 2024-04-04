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Published Сегодня, 04:16

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Проснулись паразиты. Омичи обнаружили опасных паукообразных в городских парках

4 апреля 2024, 04:16
Фото: 1MI
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В Омске проснулись клещи

Жительница Левобережья сняла клеща со своей собаки после прогулки в парке имени 300-летия Омска.

Омичи сообщили о первый клещах в городе. Читатель нашего издания рассказала, что вчера, 3 апреля, она гуляла с собакой в парке имени 300-летия Омска, а после обнаружила клеща на шерсти животного.

«Собачка вчера с прогулки с клещом пришла. Тепло настало, называется. Пришли с нашей Юнной домой, а у нее клещ на шерсти. Хорошо, что укусить не успел», — сообщила омичка Ирина.

Клещи переносят такие болезни, как клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическую лихорадку. В прошлом году в медицинские учреждения региона обратились около 5 тысяч человек, пострадавших от укуса этих членистоногих животных.

Ранее Город55 сообщал, что омские парки готовят к обработке от клещей. В мэрии ищут подрядчиков, которые займутся

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#Омск#Парк#Клещи#Собака#Обработка#Евгений Игишев
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