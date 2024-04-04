По цене «двушки» в центре. В Омске за 6 млн продают довоенный раритетный автомобиль

Wanderer — немецкая компания, основанная в 1896 году. Выпускала легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, микроавтобусы и другую технику. Штаб-квартира компании располагалась в Аугсбурге. В 1932 году вошла в концерн Auto Union AG, в который также входили Audi, DKW и Horch. Окончательно упразднена в 1945 году.