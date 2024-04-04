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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

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По цене «двушки» в центре. В Омске за 6 млн продают довоенный раритетный автомобиль

4 апреля 2024, 06:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске выставили на продажу довоенный немецкий автомобиль за 6,3 млн рублей

Пробег раритета составляет всего 159 километров.

В Омске выставили на продажу автомобиль Wanderer W23 1939 года выпуска. Раритетная машина отреставрирована, ее цена составляет 6,3 млн рублей.

Двигатель на 100 лошадиных сил прошел капитальный ремонт. На автомобиле установлен передний мост от «Волги», а задний — от «Чайки». В объявлении говорится, что все документы на машину в порядке. Пробег раритета составляет всего 159 километров.

Отметим, что этот автомобиль три года назад уже выставляли на продажу за 2,75 млн рублей.

Фото: drom.ru

Wanderer — немецкая компания, основанная в 1896 году. Выпускала легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, микроавтобусы и другую технику. Штаб-квартира компании располагалась в Аугсбурге. В 1932 году вошла в концерн Auto Union AG, в который также входили Audi, DKW и Horch. Окончательно упразднена в 1945 году.

#Авто#Омск#Автомобиль#Документы#Пробег#Евгений Игишев#Раритет
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