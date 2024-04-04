Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
В 2024 году в Омске на украшение мест проведения мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выделили 1 173 140 рублей. Подрядчика управделами городской администрации рассчитывает определить 12 апреля.
По условиям контракта, подрядчику нужно будет до 30 апреля изготовить и смонтировать 250 баннерных панно, 210 флагов и одну флаговую конструкцию. Затем с 17 по 20 мая предстоит демонтировать все предметы оформления.
Баннерные панно и флаги появятся на Комсомольском мосту, улицах Гагарина, 60 лет Победы, Ленина, 3-й Островской, Масленникова, 70 лет Октября, Красном Пути, Заозерной, а также на Иртышской набережной, Соборной площади и в парке Победы.
Отметим, что в прошлом году на День Победы отменили праздничный фейерверк. Тогда Виталий Хоценко, занимавший на тот момент пост врио губернатора Омской области, заявил, что время салютов придет позже. В этом году пока решение по салюту не приняли. Как сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, план проведения и программа празднования Дня Победы будут утверждены на заседании оргкомитета, которое планируется провести в ближайшее время под руководством Виталия Хоценко.