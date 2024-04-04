Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Парад Победы в 2023 году

Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей

4 апреля 2024, 06:38
Фото: Город55
Парад Победы в 2023 году

К 9 мая омские улицы и мосты хотят украсить баннерами и флагами за 1,2 миллиона

Подрядчику предстоит изготовить, установить и демонтировать 250 баннерных панно и 210 флагов.

В 2024 году в Омске на украшение мест проведения мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выделили 1 173 140 рублей. Подрядчика управделами городской администрации рассчитывает определить 12 апреля.

По условиям контракта, подрядчику нужно будет до 30 апреля изготовить и смонтировать 250 баннерных панно, 210 флагов и одну флаговую конструкцию. Затем с 17 по 20 мая предстоит демонтировать все предметы оформления.

Пересечение улиц Березовая и Красный ПутьПересечение улиц Березовая и Красный Путь
Мост «Комсомольский»Мост «Комсомольский»
Пересечение улиц Березовая и Красный Путь
Фото: Портал Госзакупок

Баннерные панно и флаги появятся на Комсомольском мосту, улицах Гагарина, 60 лет Победы, Ленина, 3-й Островской, Масленникова, 70 лет Октября, Красном Пути, Заозерной, а также на Иртышской набережной, Соборной площади и в парке Победы.

Отметим, что в прошлом году на День Победы отменили праздничный фейерверк. Тогда Виталий Хоценко, занимавший на тот момент пост врио губернатора Омской области, заявил, что время салютов придет позже. В этом году пока решение по салюту не приняли. Как сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, план проведения и программа празднования Дня Победы будут утверждены на заседании оргкомитета, которое планируется провести в ближайшее время под руководством Виталия Хоценко.

Омская область к 9 Мая планирует закупить георгиевские ленты на 800 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Праздники#Подрядчик#День Победы#Новости#9 мая#Украшение#Юлия Истомина#Оформление
Подпишитесь
С испытательным на три месяца. У омского министра строительства появился новый зам
Сегодня, 03:22
Омский муниципальный приют попросил помощи в спасении пса со снятым скальпом
Сегодня, 03:58
Синоптики бьют тревогу. Аномальная жара совсем скоро накроет Омск
Сегодня, 02:48
Внимание. Проснулись паразиты. Омичи обнаружили опасных паукообразных в городских парках
Сегодня, 04:16
Теряем людей. В январе Омскую область покинуло больше тысячи человек
Сегодня, 05:11
"