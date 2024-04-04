Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей

Отметим, что в прошлом году на День Победы отменили праздничный фейерверк. Тогда Виталий Хоценко, занимавший на тот момент пост врио губернатора Омской области, заявил, что время салютов придет позже. В этом году пока решение по салюту не приняли. Как сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, план проведения и программа празднования Дня Победы будут утверждены на заседании оргкомитета, которое планируется провести в ближайшее время под руководством Виталия Хоценко.