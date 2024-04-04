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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:55

Омским депутатам предложили переименовать «Амур-2» в «Новоамурский»

Омский «Амур-2» переименуют в «Новый Амур»

4 апреля 2024, 10:53
Фото: Город55

Омским депутатам предложили переименовать «Амур-2» в «Новоамурский»

Пока название меняется на уровне территориального самоуправления.

В Омском городском Совете на следующей неделе обсудят вопрос, связанный с топонимикой Центрального округа. Городская администрация предлагает переименовать территориальное общественное самоуправление «Амур-2» в «Новоамурский». Основание для этого — «решение конференции граждан территориального общественного самоуправления в границах жилого массива микрорайона „Амур-2“».

Эту тему обсудят сначала в комитете по вопросам муниципального самоуправления, законности и правопорядка, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Стоит отметить, что топоним «Новый Амур» сейчас присутствует на карте Омска как название жилого комплекса, расположенного за «Лентой» и «Леруа Мерлен».

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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Амур-2
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