Омский «Амур-2» переименуют в «Новый Амур»

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В Омском городском Совете на следующей неделе обсудят вопрос, связанный с топонимикой Центрального округа. Городская администрация предлагает переименовать территориальное общественное самоуправление «Амур-2» в «Новоамурский». Основание для этого — «решение конференции граждан территориального общественного самоуправления в границах жилого массива микрорайона „Амур-2“».
Эту тему обсудят сначала в комитете по вопросам муниципального самоуправления, законности и правопорядка, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.
Стоит отметить, что топоним «Новый Амур» сейчас присутствует на карте Омска как название жилого комплекса, расположенного за «Лентой» и «Леруа Мерлен».