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Омский суд наказал узбекистанца за незаконную торговлю в регионе

Обязали уехать. Омский суд наказал узбекистанца за незаконную торговлю в регионе

4 апреля 2024, 08:38
Фото: 1MI

Омский суд наказал узбекистанца за незаконную торговлю в регионе

Большереченский районный суд привлек к ответственности иностранца, который трудился в России, при этом не имея разрешения на работу, теперь он вынужден вернуться на родину.

Большереченский районный суд рассмотрел дело узбекистанца, который незаконно работал на территории РФ. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ.

Суд установил, что 21-летний иностранец был задержан полицейскими во время торговли в рабочем поселке Большеречье. Он не имел разрешения на работу и патента на трудовую деятельность по этой профессии. Кроме того, ранее он уже попадался на идентичном нарушении в мае 2023 года.

Во время судебного разбирательства гражданин Узбекистана полностью признал вину и подтвердил отсутствие необходимых для законной работы документов. В результате суд назначил мужчине штраф в размере 5 000 рублей и обязал принудительно покинуть Россию.

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