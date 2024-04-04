Обязали уехать. Омский суд наказал узбекистанца за незаконную торговлю в регионе

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:38
Большереченский районный суд рассмотрел дело узбекистанца, который незаконно работал на территории РФ. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ.
Суд установил, что 21-летний иностранец был задержан полицейскими во время торговли в рабочем поселке Большеречье. Он не имел разрешения на работу и патента на трудовую деятельность по этой профессии. Кроме того, ранее он уже попадался на идентичном нарушении в мае 2023 года.
Во время судебного разбирательства гражданин Узбекистана полностью признал вину и подтвердил отсутствие необходимых для законной работы документов. В результате суд назначил мужчине штраф в размере 5 000 рублей и обязал принудительно покинуть Россию.