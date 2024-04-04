Обязали уехать. Омский суд наказал узбекистанца за незаконную торговлю в регионе

Суд установил, что 21-летний иностранец был задержан полицейскими во время торговли в рабочем поселке Большеречье. Он не имел разрешения на работу и патента на трудовую деятельность по этой профессии. Кроме того, ранее он уже попадался на идентичном нарушении в мае 2023 года.