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Published Сегодня, 04:15

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Updated Сегодня, 04:17

иллюстрация

На высоких скоростях. МТС подключила к 4G Омский НПЗ

4 апреля 2024, 04:15
Фото: 1MI
иллюстрация
150 Мбит/с, и облачные сервисы: новые базовые станции покрыли территорию завода и прилегающих объектов.

Покрытие высокоскоростной сети от МТС продолжает расширяться: мобильный интернет впервые «зашел» на территорию Омского НПЗ и прилегающие склады, автомобильные центры и СТО. Кстати, вместе с сетью, промышленный гигант получит и доступ к цифровым сервисам — ранее им попросту не хватало скорости.

Бесперебойная и быстрая связь критически необходима для работы облачных решений, корпоративной телефонии, «умного» видеонаблюдения и других инновационных бизнес-сервисов. В накладе не останутся и предприятия поменьше: стабильный интернет — это уверенная работа онлайн-касс, охранных систем и электронного документооборота.

Как отметил Михаил Синюгин, директор МТС в Омской области, новая сеть LTE — полезное подспорье для всех участников рынка:

Крупные предприятия уделяют большое внимание автоматизации производственных процессов, которая дает возможность оптимизировать расходы и повысить безопасность и эффективность труда. А малому бизнесу мобильный интернет необходим для оперативной коммуникации с персоналом и клиентами. Наша новая сеть LTE, покрывающая территорию промышленной зоны, может стать фундаментом для внедрения ИТ-решений, которые будут работать без перебоев даже в моменты пиковых нагрузок.
В омском микрорайоне «Амурский-2» прокачали сеть LTE
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#Бизнес#Интернет#Безопасность#Малый бизнес#Омский НПЗ#Скорость#Видеонаблюдение#МТС#Илья Скобин
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