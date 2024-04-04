На высоких скоростях. МТС подключила к 4G Омский НПЗ

Покрытие высокоскоростной сети от МТС продолжает расширяться: мобильный интернет впервые «зашел» на территорию Омского НПЗ и прилегающие склады, автомобильные центры и СТО. Кстати, вместе с сетью, промышленный гигант получит и доступ к цифровым сервисам — ранее им попросту не хватало скорости.