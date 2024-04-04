Флеболог Копылов перечислил способы избежать варикоза

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Врач отметил, что без принятия мер варикоз может вызвать трофические нарушения, тромбоз или тромбофлебит, а также кровотечение из варикозных вен, пишут «Известия».
Основным методом профилактики варикоза является использование компрессионного трикотажа. Он снижает вероятность осложнений и устраняет болевые ощущения.
Кроме того, доктор Копылов рекомендует чаще менять положение тела: необходимо не только избегать длительной стоянки, но и сиденья. Полезно менять позу каждый час, а также проводить 5-10 минут физической активности.
Также рекомендуется носить удобную обувь или обувь с небольшим каблуком, а также принимать контрастный душ. Это помогает нормализовать тонус вен и уменьшить болевые ощущения.
Доктор Копылов также советует ходить пешком несколько часов в день или заниматься утренними или вечерними пробежками. Недельная физическая активность должна составлять не менее 150-300 минут. Также полезно посещать врача-флеболога раз в год, даже если нет явных признаков болезни.