Флеболог Копылов перечислил способы избежать варикоза

Доктор Копылов также советует ходить пешком несколько часов в день или заниматься утренними или вечерними пробежками. Недельная физическая активность должна составлять не менее 150-300 минут. Также полезно посещать врача-флеболога раз в год, даже если нет явных признаков болезни.