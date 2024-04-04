Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Бах отметил, что МОК создал специальную комиссию, которая отслеживает публичные заявления российских спортсменов. Кроме того, комитет предложил украинской стороне предоставить информацию о поведении спортсменов из России и чиновников, поддерживающих РФ.
Вице-президент университета «Синергия», д. э. н., профессор Владимир Леднев в своем комментарии изданию RuNews24.Ru. отмечает, что ситуация в олимпийском движении в настоящее время довольно сложная. Он указывает на то, что МОК вводит цензуру и «информационную слежку» за спортсменами, что не соответствует идеалам олимпийской хартии.
Леднев считает, что МОК применяет двойные стандарты, так как не предпринимает подобных мер в отношении спортсменов из Израиля. Он выражает сожаление по поводу того, что российских спортсменов, которые являются представителями великой спортивной державы, не ждут на Олимпийских играх в Париже. Он критикует Баха за недальновидность и слабость в руководстве МОКом, а также называет его «могильщиком олимпийского движения».
29 марта Бах заявил, что удалось избежать бойкота Олимпийских игр со стороны России и Украины. Согласно правилам МОК, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами.