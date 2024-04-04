Эксперт: Президент МОК — могильщик олимпийского движения

Леднев считает, что МОК применяет двойные стандарты, так как не предпринимает подобных мер в отношении спортсменов из Израиля. Он выражает сожаление по поводу того, что российских спортсменов, которые являются представителями великой спортивной державы, не ждут на Олимпийских играх в Париже. Он критикует Баха за недальновидность и слабость в руководстве МОКом, а также называет его «могильщиком олимпийского движения».