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Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Эксперт: Президент МОК — могильщик олимпийского движения

4 апреля 2024, 16:48
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что МОК следит за высказываниями российских спортсменов в общественных местах. Он сообщил об этом во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за африканского чиновника.

Бах отметил, что МОК создал специальную комиссию, которая отслеживает публичные заявления российских спортсменов. Кроме того, комитет предложил украинской стороне предоставить информацию о поведении спортсменов из России и чиновников, поддерживающих РФ.

Вице-президент университета «Синергия», д. э. н., профессор Владимир Леднев в своем комментарии изданию RuNews24.Ru. отмечает, что ситуация в олимпийском движении в настоящее время довольно сложная. Он указывает на то, что МОК вводит цензуру и «информационную слежку» за спортсменами, что не соответствует идеалам олимпийской хартии.

Леднев считает, что МОК применяет двойные стандарты, так как не предпринимает подобных мер в отношении спортсменов из Израиля. Он выражает сожаление по поводу того, что российских спортсменов, которые являются представителями великой спортивной державы, не ждут на Олимпийских играх в Париже. Он критикует Баха за недальновидность и слабость в руководстве МОКом, а также называет его «могильщиком олимпийского движения».

29 марта Бах заявил, что удалось избежать бойкота Олимпийских игр со стороны России и Украины. Согласно правилам МОК, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами.

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