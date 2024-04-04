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Омскому горсовету предложили одобрить послабления для чиновников

Чиновников не будут увольнять за нарушения «из-за не зависящих от них обстоятельств»

4 апреля 2024, 10:13
Фото: Город55

Омскому горсовету предложили одобрить послабления для чиновников

Речь идет о приведении омского законодательства в соответствие федеральному.

9 апреля в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки — обсуждение «отдельных вопросов назначения на должность и освобождения от нее руководителей муниципальных учреждений города Омска».

Речь идет о необходимости привести законодательство омского муниципалитета в соответствие с федеральным. Если глава муниципального или государственного учреждения не подает в установленные законом сроки декларацию о доходах (собственных, жены или мужа и несовершеннолетних детей), он должен быть уволен. Однако в 2023 году федеральным законом было принято дополнение: увольнять за такое нельзя, если неисполнение чиновником обязанности «признается следствием не зависящих от него обстоятельств».

Теперь правовое управление Омского городского Совета предлагает депутатам принять поправку аналогичного содержания. Ее обсудят сначала в комитете, а потом на ближайшем пленарном заседании.

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#Общество#Чиновники#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд
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