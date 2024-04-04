Чиновников не будут увольнять за нарушения «из-за не зависящих от них обстоятельств»

Речь идет о необходимости привести законодательство омского муниципалитета в соответствие с федеральным. Если глава муниципального или государственного учреждения не подает в установленные законом сроки декларацию о доходах (собственных, жены или мужа и несовершеннолетних детей), он должен быть уволен. Однако в 2023 году федеральным законом было принято дополнение: увольнять за такое нельзя, если неисполнение чиновником обязанности «признается следствием не зависящих от него обстоятельств».