Большинство россиян готовы работать за низкую зарплату, если им нравится компания

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По словам 33% опрошенных, они готовы принять меньшую зарплату, если импонирует сама компания и должность, которую им предлагают. Еще 21% респондентов признались, что откликаются на такие предложения, чтобы вести переговоры об оплате труда на собеседовании. И 5% участников опроса заявили, что откликаются на такие вакансии с целью получить опыт прохождения собеседований, пишет ИА «УралПолит.ru».
По мнению экспертов, наименее склонны идти на уступки по заработной плате в розничной торговле (52% не рассматривают вакансии с низкой зарплатой), в высшем и среднем менеджменте (49%) и в производственной сфере (48%). Специалисты из областей науки, образования и IT оказались самыми сговорчивыми в этом отношении.
Также 81% опрошенных россиян сталкивались с ситуацией, когда фактическая зарплата оказывалась ниже ожидаемой. У 8% людей происходило наоборот.