Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Большинство россиян готовы работать за низкую зарплату, если им нравится компания

4 апреля 2024, 06:31
Большинство россиян (59%) согласны рассмотреть вакансию, даже если предлагаемая зарплата не очень высокая. При этом половина из них готова принять такую работу. Но при одном условии.

По словам 33% опрошенных, они готовы принять меньшую зарплату, если импонирует сама компания и должность, которую им предлагают. Еще 21% респондентов признались, что откликаются на такие предложения, чтобы вести переговоры об оплате труда на собеседовании. И 5% участников опроса заявили, что откликаются на такие вакансии с целью получить опыт прохождения собеседований, пишет ИА «УралПолит.ru».

По мнению экспертов, наименее склонны идти на уступки по заработной плате в розничной торговле (52% не рассматривают вакансии с низкой зарплатой), в высшем и среднем менеджменте (49%) и в производственной сфере (48%). Специалисты из областей науки, образования и IT оказались самыми сговорчивыми в этом отношении.

Также 81% опрошенных россиян сталкивались с ситуацией, когда фактическая зарплата оказывалась ниже ожидаемой. У 8% людей происходило наоборот.

Подпишитесь
С испытательным на три месяца. У омского министра строительства появился новый зам
Сегодня, 03:22
Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:38
Омский муниципальный приют попросил помощи в спасении пса со снятым скальпом
Сегодня, 03:58
Синоптики бьют тревогу. Аномальная жара совсем скоро накроет Омск
Сегодня, 02:48
Внимание. Проснулись паразиты. Омичи обнаружили опасных паукообразных в городских парках
Сегодня, 04:16
Теряем людей. В январе Омскую область покинуло больше тысячи человек
Сегодня, 05:11
"