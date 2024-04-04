Большинство россиян готовы работать за низкую зарплату, если им нравится компания

По словам 33% опрошенных, они готовы принять меньшую зарплату, если импонирует сама компания и должность, которую им предлагают. Еще 21% респондентов признались, что откликаются на такие предложения, чтобы вести переговоры об оплате труда на собеседовании. И 5% участников опроса заявили, что откликаются на такие вакансии с целью получить опыт прохождения собеседований, пишет ИА «УралПолит.ru».