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Александр Антропенко сменил руководство в своей алтайской фирме

Антропенко-старший назначил нового директора в одной из своих фирм

4 апреля 2024, 05:56
Фото: 1MI

Александр Антропенко сменил руководство в своей алтайской фирме

Ирину Бабарыкину сменил Денис Яблонский.

В обществе с ограниченной ответственностью «Алтай Ойер Парк» сменилось руководство. С ноября 2021 года компанией руководила в качестве директора Ирина Бабарыкина, но теперь ее сменил Денис Яблонский.

«Алтай Ойер Парк» прописан в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай. Ее специализация — «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Уставный капитал фирмы принадлежит известному омскому бизнесмену Александру Антропенко.

Напомним: Антропенко владеет рядом заводов, производящих бетон и металлоконструкции, и другими предприятиями, в числе которых омская гостиница «Сибирь». Ключевой его актив — «Основа Холдинг». Денис Яблонский до своего назначения в «Алтай Ойер Парк» не был связан официально с какими-либо бизнес-активами.

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#Бизнес#Гостиницы#Новости#Александр Антропенко#Николай Эйхвальд#Смена руководства
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