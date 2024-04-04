Антропенко-старший назначил нового директора в одной из своих фирм

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В обществе с ограниченной ответственностью «Алтай Ойер Парк» сменилось руководство. С ноября 2021 года компанией руководила в качестве директора Ирина Бабарыкина, но теперь ее сменил Денис Яблонский.
«Алтай Ойер Парк» прописан в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай. Ее специализация — «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Уставный капитал фирмы принадлежит известному омскому бизнесмену Александру Антропенко.
Напомним: Антропенко владеет рядом заводов, производящих бетон и металлоконструкции, и другими предприятиями, в числе которых омская гостиница «Сибирь». Ключевой его актив — «Основа Холдинг». Денис Яблонский до своего назначения в «Алтай Ойер Парк» не был связан официально с какими-либо бизнес-активами.