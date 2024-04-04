Антропенко-старший назначил нового директора в одной из своих фирм

Напомним: Антропенко владеет рядом заводов, производящих бетон и металлоконструкции, и другими предприятиями, в числе которых омская гостиница «Сибирь». Ключевой его актив — «Основа Холдинг». Денис Яблонский до своего назначения в «Алтай Ойер Парк» не был связан официально с какими-либо бизнес-активами.