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иллюстрация

Жительница Омской области потеряла 3,5 млн рублей, поверив рекламе в мобильной игре

3 апреля 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Сельчанка из Омской области отдала 3,5 млн рублей мошенникам-инвесторам

«Заманчивое предложение» женщина увидела во время всплывающей рекламы в одной из мобильных игр.

Как сообщили в пресс-центре регионального УМВД, злоумышленникам удалось убедить 35-летнюю жительницу Полтавского района оформить на себя и близких несколько кредитов на сумму 3,5 миллиона для их «выгодного вложения».

По информации правоохранительных органов, в феврале, во время игры на телефоне, у женщины «всплыла» реклама инвестиционной компании: условия заинтересовали пострадавшую, она перешла по указанной ссылке и заполнила заявку — спустя некоторое время с ней связались «специалисты по инвестициям».

Однако собственных накоплений у женщины было немного — приблизительно 9 тысяч рублей, из-за чего она и обратилась в банк. Более того — один из заимев был оформлен на друга семьи: последний и одолжил пострадавшей полтора миллиона рублей.

Мошенникам удавалось поддерживать легенду об «инвестициях» на протяжении месяца: женщина поддерживала связь со злоумышленниками и отправляла им деньги. Обман выяснился на этапе «вывода средств» — на сообщения уже никто не отвечал. Супруг пострадавшей попытался исправить ситуацию, наняв юриста, но и тут семью ждало несчастье — «специалист», получив 50 тыс рублей, пропал из поля зрения.

Сотрудники полиции уже разыскивают злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

82-летняя пенсионерка из Омской области перевела мошенникам более полумиллиона рублей
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#Происшествия#Реклама#Полиция#Омск#Мошенничество#Инвестиции#Кредит#Банк#Новости#Обман#Игра#Юрист#Илья Скобин
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