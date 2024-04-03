Жительница Омской области потеряла 3,5 млн рублей, поверив рекламе в мобильной игре

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Как сообщили в пресс-центре регионального УМВД, злоумышленникам удалось убедить 35-летнюю жительницу Полтавского района оформить на себя и близких несколько кредитов на сумму 3,5 миллиона для их «выгодного вложения».
По информации правоохранительных органов, в феврале, во время игры на телефоне, у женщины «всплыла» реклама инвестиционной компании: условия заинтересовали пострадавшую, она перешла по указанной ссылке и заполнила заявку — спустя некоторое время с ней связались «специалисты по инвестициям».
Однако собственных накоплений у женщины было немного — приблизительно 9 тысяч рублей, из-за чего она и обратилась в банк. Более того — один из заимев был оформлен на друга семьи: последний и одолжил пострадавшей полтора миллиона рублей.
Мошенникам удавалось поддерживать легенду об «инвестициях» на протяжении месяца: женщина поддерживала связь со злоумышленниками и отправляла им деньги. Обман выяснился на этапе «вывода средств» — на сообщения уже никто не отвечал. Супруг пострадавшей попытался исправить ситуацию, наняв юриста, но и тут семью ждало несчастье — «специалист», получив 50 тыс рублей, пропал из поля зрения.
Сотрудники полиции уже разыскивают злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».