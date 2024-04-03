Выделили 30 млн. Для омичей-инвалидов обустроят 20 специальных остановок и переходов

В 2024 году Омск станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. На повышение уровня доступности остановок общественного транспорта и пешеходных переходов выделили 30 миллионов рублей.