Выделили 30 млн. Для омичей-инвалидов обустроят 20 специальных остановок и переходов

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В 2024 году Омск станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. На повышение уровня доступности остановок общественного транспорта и пешеходных переходов выделили 30 миллионов рублей.
На эти деньги планируется оборудовать более 20 остановочных павильонов и переходов, объекты должны стать удобнее и доступнее для маломобильных групп населения.