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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Для омичей-инвалидов обустроят 20 специальных остановок и переходов

Выделили 30 млн. Для омичей-инвалидов обустроят 20 специальных остановок и переходов

3 апреля 2024, 13:27
Фото: 1MI

Для омичей-инвалидов обустроят 20 специальных остановок и переходов

Омичам с ограниченными возможностями теперь будет удобнее передвигаться по городу, о работе над созданием доступной среды рассказал Виталий Хоценко.

В 2024 году Омск станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. На повышение уровня доступности остановок общественного транспорта и пешеходных переходов выделили 30 миллионов рублей.

На эти деньги планируется оборудовать более 20 остановочных павильонов и переходов, объекты должны стать удобнее и доступнее для маломобильных групп населения.

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