«Вернемся сильнее». «Авангард» не будет проводить закрытие сезона с болельщиками

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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В «Авангарде» сообщили, что в этом году закрытие сезона с болельщиками не запланировано, причина такого решения — большое количество работы перед новым чемпионатом. Омичей уверили, что команда уже начала подготовку к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги.
«Впереди немало работы, подготовка к новому чемпионату уже началась, в связи с этим в этом году мы решили отказаться от мероприятия закрытия сезона. Будем много трудиться, вернемся сильнее и обязательно насладимся компанией друг друга», — обратились к болельщикам в пресс-службе «Авангарда».
Напомним, что сегодня главный тренер команды Сергей Звягин и генменеджер Антон Курьянов провели пресс-конференцию по итогам сезона. На ней был затронут ряд важных моментов: назначение Звягина на новую должность, открытые вакансии в клубе и другие. Подробнее в нашем материале.