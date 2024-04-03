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«Авангард» решил не проводить закрытие сезона с болельщиками

«Вернемся сильнее». «Авангард» не будет проводить закрытие сезона с болельщиками

3 апреля 2024, 10:01
Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» решил не проводить закрытие сезона с болельщиками

О решении не проводить мероприятие закрытия сезона рассказали в соцсетях клуба, объяснив это тем, что команда уже начала готовиться к следующему чемпионату.

В «Авангарде» сообщили, что в этом году закрытие сезона с болельщиками не запланировано, причина такого решения — большое количество работы перед новым чемпионатом. Омичей уверили, что команда уже начала подготовку к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Впереди немало работы, подготовка к новому чемпионату уже началась, в связи с этим в этом году мы решили отказаться от мероприятия закрытия сезона. Будем много трудиться, вернемся сильнее и обязательно насладимся компанией друг друга», — обратились к болельщикам в пресс-службе «Авангарда».

Напомним, что сегодня главный тренер команды Сергей Звягин и генменеджер Антон Курьянов провели пресс-конференцию по итогам сезона. На ней был затронут ряд важных моментов: назначение Звягина на новую должность, открытые вакансии в клубе и другие. Подробнее в нашем материале.

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