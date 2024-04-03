«Вернемся сильнее». «Авангард» не будет проводить закрытие сезона с болельщиками

В «Авангарде» сообщили, что в этом году закрытие сезона с болельщиками не запланировано, причина такого решения — большое количество работы перед новым чемпионатом. Омичей уверили, что команда уже начала подготовку к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги.