В ТПП России обсудили развитие торговых связей стран — участниц БРИКС

Президент ТПП России Сергей Катырин отметил, что торговый оборот в АПК между Россией и странами БРИКС с 2020 года вырос в 2,6 раза. Хорошо идет торговля мясом, халяльной продукцией, зерном. По словам Катырина, основные потребители зерна в БРИКС — Китай и Египет, а производители — Бразилия и Россия, что говорит о сбалансированности в международной торговле. Глава ТПП РФ отметил, что при участии новых членов организации в БРИКС будет сосредоточено около 44% мирового производства зерна и 42% его потребления.