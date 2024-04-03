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В ТПП России обсудили развитие торговых связей стран — участниц БРИКС

В ТПП России обсудили развитие торговых связей стран — участниц БРИКС

3 апреля 2024, 08:44
Фото: фрагмент видео
В Москве состоялось еще одно заседание пресс-клуба Торгово-промышленной палаты России по вопросам проведения саммита БРИКС. На встрече говорили о развитии товарооборота в сельском хозяйстве между странами-участницами и выдвинули несколько предложений с российской стороны.

Президент ТПП России Сергей Катырин отметил, что торговый оборот в АПК между Россией и странами БРИКС с 2020 года вырос в 2,6 раза. Хорошо идет торговля мясом, халяльной продукцией, зерном. По словам Катырина, основные потребители зерна в БРИКС — Китай и Египет, а производители — Бразилия и Россия, что говорит о сбалансированности в международной торговле. Глава ТПП РФ отметил, что при участии новых членов организации в БРИКС будет сосредоточено около 44% мирового производства зерна и 42% его потребления.

Президент ТПП РФ говорил и о трудностях развития взаимной торговли. По его словам, существуют проблемы во взаиморасчетах и логистике. Сегодня доля нацвалют во взаиморасчетах составляет 70 — 80%. По словам Катырина, решить проблему можно при использовании цифровых активов, например цифрового рубля и цифрового юаня. В этом случае не нужно касаться никаких свифтов, никаких санкций. Работа в этом направлении уже идет.

В этом году к БРИКС присоединились пять новых государств. Это открывает новые перспективы для всех участников союза.

«Сегодня даже 5 стран БРИКС уже превосходят по паритету покупательной способности страны „Большой семерки“. К 2030 году, ожидается, их доля составит 30% мирового ВВП, а дальше она будет только увеличиваться», — уверен президент ТПП России.

Кроме того, ТПП России активно работает над укреплением бизнес-сообщества, обеспечивая предпринимателям доступ к информации, ресурсам и партнерским отношениям как на внутреннем, так и на мировом рынках. ТПП РФ также выступает в качестве платформы для обмена опытом, проведения консультаций и разработки совместных инициатив, направленных на стимулирование экономического роста и устойчивого развития бизнеса в России.

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