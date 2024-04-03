В Омске поликлиника выбрасывала медотходы в мусорные баки рядом с жилыми домами

Детская городская поликлиника №4, один из филиалов которой находится на первом этаже жилой пятиэтажки на улице 12 Декабря, утилизировала медицинские отходы в обычные мусорные контейнеры рядом с домами. После того как об этом сообщили в соцсетях, происходящим заинтересовались в прокуратуре Кировского округа.