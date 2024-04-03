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Published Сегодня, 04:27

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В Омске поликлиника выбрасывала медотходы в мусорные баки рядом с жилыми домами

3 апреля 2024, 04:27
Фото: Город55
Иллюстрация
Контракты на выполнение транспортировки и обезвреживания медицинских отходов поликлиника заключила только после вмешательства прокуратуры.

Детская городская поликлиника №4, один из филиалов которой находится на первом этаже жилой пятиэтажки на улице 12 Декабря, утилизировала медицинские отходы в обычные мусорные контейнеры рядом с домами. После того как об этом сообщили в соцсетях, происходящим заинтересовались в прокуратуре Кировского округа.

В ходе проверки выяснилось, что детская поликлиника не заключила контракт на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов. Поэтому медицинское учреждение, главным врачом которой является Владимир Петраков, и выбрасывало отходы в неположенное место.

В итоге Петракову внесли представление, а виновное в нарушении должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Помимо этого, медучреждение заключило контракты с омской фирмой на выполнение транспортировки и обезвреживание отходов класса Б.

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#Происшествия#Омск#Прокуратура#Нарушения#Поликлиника#Новости#Отходы#Проверка прокуратуры#Административное правонарушение#Юлия Истомина
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