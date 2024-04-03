В Омске ищут подрядчика для ночной охраны парка культуры и отдыха за 2,4 млн

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Омске ищут подрядчика, который займется охраной парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Максимальная цена контракта составляет более 2,4 млн рублей. Заявки принимают до 10 апреля.
Контракт рассчитан на 1 год. К охране необходимо приступить с 29 апреля. Следить за порядком на территории нужно будет ночью с 21:00 до 09:00 часов. Каждую смену на службу будут заступать два человека. Зона их ответственности разграничена:
Согласно документам, охранник должен осуществлять обход территории каждые 1,5 часа, следить за экономией электроэнергии, включать и выключать прожекторы в установленное время, при необходимости вызывать полицию, МЧС. Оружие у сотрудников охраны не предусмотрено.
Ранее Город55 сообщал, что бывший Омский кадетский корпус и военный городок будет охранять компания «Кондор». С организацией заключили контракт на сумму 2,3 млн рублей.