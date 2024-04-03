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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В Омске ищут подрядчика для ночной охраны парка культуры и отдыха за 2,4 млн

В Омске ищут подрядчика для ночной охраны парка культуры и отдыха за 2,4 млн

3 апреля 2024, 10:54
Фото: Город55
Контракт рассчитан на один год. В смену будут заступать два человека, зона их ответственности разграничена.

В Омске ищут подрядчика, который займется охраной парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Максимальная цена контракта составляет более 2,4 млн рублей. Заявки принимают до 10 апреля.

Контракт рассчитан на 1 год. К охране необходимо приступить с 29 апреля. Следить за порядком на территории нужно будет ночью с 21:00 до 09:00 часов. Каждую смену на службу будут заступать два человека. Зона их ответственности разграничена:

Охранники будут контролировать территорию в зонах 1 и 2Охранники будут контролировать территорию в зонах 1 и 2
Охранники будут контролировать территорию в зонах 1 и 2
Фото: Сайт госзакупок

Согласно документам, охранник должен осуществлять обход территории каждые 1,5 часа, следить за экономией электроэнергии, включать и выключать прожекторы в установленное время, при необходимости вызывать полицию, МЧС. Оружие у сотрудников охраны не предусмотрено.

Ранее Город55 сообщал, что бывший Омский кадетский корпус и военный городок будет охранять компания «Кондор». С организацией заключили контракт на сумму 2,3 млн рублей.

2,3 миллиона заплатят за охрану бывшего Омского кадетского корпуса и военного городка
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#Общество#Оружие#Полиция#Омск#Контракт#МЧС#Подрядчик#Электроэнергия#Документы#Парк культуры и отдыха#Евгений Игишев#Военный городок
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