В Большой Глушице Самарской области МЧС устраняет последствия подтопления

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Улица Озерная в селе Большая Глушица оказалась затоплена водой, вызванной повышением уровня реки Большой Иргиз. В этом году уровень воды достиг антирекордных показателей, поднявшись на 6 метров по сравнению с прошлым годом, пишет sovainfo.ru.
Часть жителей эвакуировалась к родственникам или временно разместились в специально организованных пунктах. Для них открылись двери местных культурных и образовательных учреждений. Также продолжается эвакуация домашних животных.
В Самарской области подтопления также затронули шесть низководных мостов. Они расположены в Пестравском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском и Красноярском районах. Информацию об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Кроме того, 74 приусадебных участка в Выселках Ставропольского района также подвергаются угрозе наводнения.