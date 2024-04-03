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В Большой Глушице Самарской области МЧС устраняет последствия подтопления

3 апреля 2024, 17:13
В Большой Глушице Самарской области произошло подтопление, которое вызвало угрозу для 40 домов. На месте происшествия работают специализированные службы.

Улица Озерная в селе Большая Глушица оказалась затоплена водой, вызванной повышением уровня реки Большой Иргиз. В этом году уровень воды достиг антирекордных показателей, поднявшись на 6 метров по сравнению с прошлым годом, пишет sovainfo.ru.

Часть жителей эвакуировалась к родственникам или временно разместились в специально организованных пунктах. Для них открылись двери местных культурных и образовательных учреждений. Также продолжается эвакуация домашних животных.

В Самарской области подтопления также затронули шесть низководных мостов. Они расположены в Пестравском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском и Красноярском районах. Информацию об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Кроме того, 74 приусадебных участка в Выселках Ставропольского района также подвергаются угрозе наводнения.

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