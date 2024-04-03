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В администрации Азовского района прокомментировали затопление школы снегом и пометом

3 апреля 2024, 08:31
Фото: 1MI
Иллюстрация

В районной администрации прокомментировали затопление школы снегом и пометом

В Азовском районе во время оттепели образовательное учреждение затопило птичьим пометом и водой, причина — состояние кровли.

В администрации Азовского района прокомментировали затопление школы во время оттепели. Из-за плохого состояния кровли, в образовательное учреждение начала проникать вода и птичий помет. Проблема затронула фойе 2 этажа и спортивные раздевалки.

Ситуацию начали исправлять антисептическими материалами для обработки стен и потолков, которые пострадали от подтопления. Кроме того, кровлю здания очистили от снега и голубиного помета. Также удалось избавиться от неприятного запаха, на который жаловались учителя.

В начале недели в учреждении работал специалист по ремонту кровли, протеканий в кабинетах, где участия дети, не выявлено. Сейчас районная администрация подала ходатайство для выделения средств на проведение замены шифера на металлочерепицу в МБОУ «Звонаревокутская СОШ» в совет районных депутатов.

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