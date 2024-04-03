В администрации Азовского района прокомментировали затопление школы снегом и пометом

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В администрации Азовского района прокомментировали затопление школы во время оттепели. Из-за плохого состояния кровли, в образовательное учреждение начала проникать вода и птичий помет. Проблема затронула фойе 2 этажа и спортивные раздевалки.
Ситуацию начали исправлять антисептическими материалами для обработки стен и потолков, которые пострадали от подтопления. Кроме того, кровлю здания очистили от снега и голубиного помета. Также удалось избавиться от неприятного запаха, на который жаловались учителя.
В начале недели в учреждении работал специалист по ремонту кровли, протеканий в кабинетах, где участия дети, не выявлено. Сейчас районная администрация подала ходатайство для выделения средств на проведение замены шифера на металлочерепицу в МБОУ «Звонаревокутская СОШ» в совет районных депутатов.