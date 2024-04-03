Рабовладельцы из Саратова пытались отменить приговор за похищение человека

Однако на самом деле братья, зная, что у работницы нет родственников и документов, фактически превратили ее в рабыню. Потерпевшая была вынуждена была жить в сарае и получала минимальный набор продуктов. При этом зарплату ей не выплачивали. Она несколько раз пыталась сбежать, но братья пресекали ее попытки с применением физической силы и запугивания. Это продолжалось более трех лет, пишет ИА «Взгляд-инфо».