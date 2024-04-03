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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:31

Рабовладельцы из Саратова пытались отменить приговор за похищение человека

3 апреля 2024, 15:26
В Саратове братья Садоян, Усуб и Чаркяз, не смогли изменить решение суда о своей вине за похищение и удержание женщины в рабстве на протяжении нескольких лет.

По информации Первого кассационного суда общей юрисдикции, весной 2016 года обвиняемые создали собственное хозяйство в селе Клещевка, где занимались скотоводством. Судебное заседание Ленинского районного суда установило, что они привлекли молодую женщину для работы, обещая ей достойное жилье, питание и ежемесячную оплату не менее 10 тысяч рублей.

Однако на самом деле братья, зная, что у работницы нет родственников и документов, фактически превратили ее в рабыню. Потерпевшая была вынуждена была жить в сарае и получала минимальный набор продуктов. При этом зарплату ей не выплачивали. Она несколько раз пыталась сбежать, но братья пресекали ее попытки с применением физической силы и запугивания. Это продолжалось более трех лет, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Похожим образом братья поступили и с молодым мужчиной, которого привлекли для строительных работ. Они обещали ему жилье, продукты и зарплату в 27 тысяч рублей. Однако его удержание длилось лишь несколько месяцев.

Когда одна женщина попыталась сбежать, братья бросились в погоню за ней и двумя её помощниками. Их автомобиль был заблокирован, а они сами получили тяжелые телесные повреждения от нападения с использованием биты и трубы. Все это происходило на виду у других людей.

Судья Ленинского районного суда Дмитрий Ларин в январе прошлого года объявил приговор братьям Садоян. Оба были признаны виновными в использовании рабского труда с применением насилия и покушении на похищение. Каждому брату было назначено по девять лет колонии строгого режима.

Осужденные и их адвокаты считали решение суда незаконным и необоснованным, требуя его отмены и нового судебного разбирательства. Они указывали на противоречивые показания свидетелей и потерпевшей. Однако Первый кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для изменения решения и оставил его в силе.

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