Половина объекта аварийная. Здание «Центра компетенций» в омском парке отремонтируют

Городу55 стало известно, что на территории парка «Зеленый остров» начнется реконструкция одноэтажного административного здания. Сейчас его занимают администрация парка «Зеленый остров», «Центр компетенций по вопросам городской среды», клуб закаливания «Моржи». Находится здание по соседству с парком «Вокруг света».