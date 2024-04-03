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Зеленый остров

Половина объекта аварийная. Здание «Центра компетенций» в омском парке отремонтируют

3 апреля 2024, 07:13
Фото: Город55
Зеленый остров

В омском парке «Зеленый остров» реконструируют аварийное одноэтажное здание

Департамент архитектуры и градостроительства уже выдал разрешение на реконструкцию административного здания.

Городу55 стало известно, что на территории парка «Зеленый остров» начнется реконструкция одноэтажного административного здания. Сейчас его занимают администрация парка «Зеленый остров», «Центр компетенций по вопросам городской среды», клуб закаливания «Моржи». Находится здание по соседству с парком «Вокруг света».

Разрешение на реконструкцию здания на Старозагородной роще, 10/1 омский депарх выдал «Центру компетенций» 29 марта.

«Мы заказывали обследование, и оно показало аварийное состояние почти половины объекта. Часть надо убрать для безопасности и часть отремонтировать», — сообщил Городу55 руководитель центра Алексей Сокин.
Реконструируемое административное зданиеРеконструируемое административное здание
Реконструируемое административное здание
Фото: yandex.ru/maps

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что минприроды рассчитывает найти арендатора для затона на «Зеленом острове» возле проката катамаранов. Договор с арендатором заключат на 19 лет и 11 месяцев.

Акваторию в омском парке «Зеленый остров» хотят на 20 лет отдать в частные руки
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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Реконструкция#Парк#Новости#Алексей Сокин#Департамент архитектуры#Разрешение#Юлия Истомина#Центр компетенций#Парк Зеленый остров
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