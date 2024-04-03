Половина объекта аварийная. Здание «Центра компетенций» в омском парке отремонтируют

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Городу55 стало известно, что на территории парка «Зеленый остров» начнется реконструкция одноэтажного административного здания. Сейчас его занимают администрация парка «Зеленый остров», «Центр компетенций по вопросам городской среды», клуб закаливания «Моржи». Находится здание по соседству с парком «Вокруг света».
Разрешение на реконструкцию здания на Старозагородной роще, 10/1 омский депарх выдал «Центру компетенций» 29 марта.
«Мы заказывали обследование, и оно показало аварийное состояние почти половины объекта. Часть надо убрать для безопасности и часть отремонтировать», — сообщил Городу55 руководитель центра Алексей Сокин.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что минприроды рассчитывает найти арендатора для затона на «Зеленом острове» возле проката катамаранов. Договор с арендатором заключат на 19 лет и 11 месяцев.