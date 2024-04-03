Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Первый замглавы омского следкома Марковиченко ушел в отставку

Первый замглавы омского следкома Марковиченко ушел в отставку

3 апреля 2024, 10:08
Фото: 1MI
Сергей Марковиченко трудился в региональном СУ СКР с 2007 года.

Как стало известно Городу55 из собственных источников, первый заместитель главы омского следкома Сергей Марковиченко ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. Информация о нем также исчезла с официального сайта ведомства.

Марковиченко трудился в региональном СУ СКР с 2007 года, несколько раз исполнял обязанности руководителя ведомства, ранее работал в прокуратуре.

Отметим, что назначением на должности такого уровня занимается председатель следственного комитета России.

В настоящее время омским следкомом руководит Олег Винников, у него один заместитель — Владислав Бражников.

Читайте также:
«Воткнули нож в спину»: Кравец заявил о предательстве «Авангарда»Изменили формулировку. Омского чиновника незаконно уволили по собственному желаниюНе дали исправить ситуацию с «Локомотивом»: тренер «Авангарда» Кравец — об отставке
#Общество#Омск#Отставка#СКР#Евгений Игишев
Подпишитесь
«Регулярка» — на четверку, за плей-офф — «неуд»: в «Авангарде» подвели итоги сезона
Сегодня, 08:24
Без должного опыта. Для вырубки и обрезки деревьев у омских школ нашли подрядчика
Сегодня, 06:55
Время переобуваться. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
Сегодня, 02:53
Омские силовики заинтересовались скандальным строительством нового ЖК на Пригородной
Сегодня, 02:53
Темури Латария уволил Димитрия Галаванова из «Компура»
Сегодня, 07:12
Успеть до конца года. Проблемную школу в Исилькуле за 590 млн достроит «Арт Ремстрой»
Сегодня, 03:57
"