Первый замглавы омского следкома Марковиченко ушел в отставку

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Как стало известно Городу55 из собственных источников, первый заместитель главы омского следкома Сергей Марковиченко ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. Информация о нем также исчезла с официального сайта ведомства.
Марковиченко трудился в региональном СУ СКР с 2007 года, несколько раз исполнял обязанности руководителя ведомства, ранее работал в прокуратуре.
Отметим, что назначением на должности такого уровня занимается председатель следственного комитета России.
В настоящее время омским следкомом руководит Олег Винников, у него один заместитель — Владислав Бражников.