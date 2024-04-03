Омские силовики заинтересовались скандальным строительством нового ЖК на Пригородной

Напомним, что с проблемами жильцы девятиэтажки на Пригородной 23/2 столкнулись после начала строительства ЖК «Мирапорт». В январе, когда на стройке стартовали активные работы и там стали забивать сваи, дом покрылся многочисленными трещинами. Накануне Городу55 стало известно, что жильцы девятиэтажного дома в Нефтяниках выбрали организацию для проведения экспертизы. Она стартует уже 15 апреля.