Омские силовики заинтересовались скандальным строительством нового ЖК на Пригородной

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:55
Как сообщил Городу55 источник в правоохранительных органах, в следкоме отреагировали на скандал со строительством компанией «Причал 55» жилого комплекса «Мирапорт» на Пригородной и заинтересовались деятельностью застройщика.
По обращениям жителей дома на Пригородной 23/2 в следственном комитете Советского округа зарегистрировали материал проверки. Известно, что заниматься этим делом будет следователь Илья Микеда.
Силовики собираются выяснить, насколько законно «Причалу 55» предоставили участок под строительство на берегу Иртыша. Разрешение компании, напомним, выдали 20 декабря 2023 года. В пресс-службе омского следкома Городу55 сообщили, что у них нет информации о начале процессуальной проверки, однако нашим коллегам из «Омскинформа» данный факт подтвердили.
Напомним, что с проблемами жильцы девятиэтажки на Пригородной 23/2 столкнулись после начала строительства ЖК «Мирапорт». В январе, когда на стройке стартовали активные работы и там стали забивать сваи, дом покрылся многочисленными трещинами. Накануне Городу55 стало известно, что жильцы девятиэтажного дома в Нефтяниках выбрали организацию для проведения экспертизы. Она стартует уже 15 апреля.