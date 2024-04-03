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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

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Обеление рынка или уход в нелегальный сектор. Что даст новый закон о продаже пива

3 апреля 2024, 09:39
Фото: 1MI
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Эксперты рассказали, к чему приведет новый закон о продаже разливного пива

С 1 апреля продажа просроченного разливного пива блокируется на кассе. Как будет действовать нововведение на торговых точка, пока не ясно.

С 1 апреля в России начал действовать закон, который будет блокировать продажу просроченных товаров на кассе. Первыми нововведение затронет табак и разливное пиво. Город55 спросил у экспертов, как это скажется на рынке слабоалкогольных напитков из кегов.

В компании «АБ ИнБев Эфес», филиал которой также находится в Омске, считают, что закон не повлияет на логистику и ассортимент в сторону сортов пива с более длительными сроками хранения.

«Мы всегда следим за качеством нашего продукта и контролем срока годности во всей сбытовой цепочке. Так как по оценкам экспертов в разливном сегменте сосредоточен самый большой процент неучтенной продукции, внедрение учета в рознице призвано не столько бороться с просроченной продукцией, сколько способствовать обелению рынка в целом. Однако делать какие-либо выводы относительно эффективности этого инструмента пока преждевременно», — сообщили в компании «АБ ИнБев Эфес».

Ритейлерам возможно потребуется время для адаптации, так как это новый для рынка процесс. О тонкостях розничной торговли разливным пивом нашему изданию рассказал глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Просроченный товар не будет пропускать касса. Не знаю, как именно это будет происходить с пивом. Просроченный товар и раньше не должен был продаваться. А если продавали, то это нарушения», — сообщил Вадим Дробиз. — «Просто теперь в закупке надо брать меньше товара. Кто-то будет закупать и более долгосрочное пиво. Каждый продавец прекрасно знает, как продается тот или иной товар».

Тем не менее, нечистые на руку продавцы могут также, как и раньше, реализовать товар с истекшим сроком годности в обход закона.

«Просроченную продукцию будут передавать в нелегальный сектор. Могут по бумагам утилизировать, а по факту продавать нелегально», — добавил Дробиз.
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#Экономика#Продажа#Магазин#Закон#Пиво#Разлив#Евгений Игишев#Новый закон#Пивоварня
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