Миллионный ущерб. В Омской области вынесут приговор «черному» лесорубу

Прокуратура Омской области завершила расследование уголовного дела одного из местных жителей: по данным следствия, безработный 38-летний мужчина в августе 2023 года организовал вырубку леса на территории Степного лесничества (недалеко от села Моисеевка). Соответствующего разрешения на лесозаготовку у него не было, а свою вину мужчина не признает.