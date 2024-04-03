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Updated Сегодня, 05:58

иллюстрация

Миллионный ущерб. В Омской области вынесут приговор «черному» лесорубу

3 апреля 2024, 05:56
Фото: 1MI
иллюстрация

Жителя омской области будут судить за незаконную вырубку леса на 1,1 млн рублей

Мужчина устроил незаконную вырубку на территории одного из лесничеств Нововаршавского района.

Прокуратура Омской области завершила расследование уголовного дела одного из местных жителей: по данным следствия, безработный 38-летний мужчина в августе 2023 года организовал вырубку леса на территории Степного лесничества (недалеко от села Моисеевка). Соответствующего разрешения на лесозаготовку у него не было, а свою вину мужчина не признает.

Как сообщается, обвиняемый вырубил 144 березы — по подсчетам специалистов, ущерб от его действий составил 1,1 млн рублей. Теперь прокуратура Нововаршавского района будет добиваться возмещения причиненного вреда — соответствующий иск уже подан в районный суд.

Отметим, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» — максимальное наказание за это преступление подразумевает 7 лет лишения свободы и штраф свыше 300 тыс рублей.

Напомним, ранее Город55 сообщал о суде над главой Седельниковского района — мужчина воспользовался своей должностью для организации незаконной рубки деревьев.

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#Происшествия#Омская область#Прокуратура#Иск#Уголовное дело#Наказание#Вырубка леса#Лесоруб#Ущерб#Нововаршавский район#Разрешение#Березы#Статья#Илья Скобин
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