Миллионный ущерб. В Омской области вынесут приговор «черному» лесорубу

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Прокуратура Омской области завершила расследование уголовного дела одного из местных жителей: по данным следствия, безработный 38-летний мужчина в августе 2023 года организовал вырубку леса на территории Степного лесничества (недалеко от села Моисеевка). Соответствующего разрешения на лесозаготовку у него не было, а свою вину мужчина не признает.
Как сообщается, обвиняемый вырубил 144 березы — по подсчетам специалистов, ущерб от его действий составил 1,1 млн рублей. Теперь прокуратура Нововаршавского района будет добиваться возмещения причиненного вреда — соответствующий иск уже подан в районный суд.
Отметим, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» — максимальное наказание за это преступление подразумевает 7 лет лишения свободы и штраф свыше 300 тыс рублей.
Напомним, ранее Город55 сообщал о суде над главой Седельниковского района — мужчина воспользовался своей должностью для организации незаконной рубки деревьев.