Итоги сезона, проблемный бульвар Архитекторов и меры для хозяев собак. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Новость №1. В «Авангарде» подвели итоги сезона и рассказали, какие игроки нужны команде
Главный тренер команды Сергей Звягин и генменеджер Антон Курьянов подвели итоги сезона 2023/2024, который завершился для «Авангарда» после проигрыша в серии с «Локомотивом». Сергей Звягин, который занял пост главного тренера только несколько дней назад, считает, что сезон получился неплохим, но результат ожидался иной. Также на пресс-конференции поднимался вопрос о составе на предстоящий сезон. Антон Курьянов заметил, что команде нужны праворукий центральный нападающий и праворукие защитники.
Новость №2. Перекрытый в Омске бульвар Архитекторов снова привлек внимание прокуратуры
Региональная прокуратура заинтересовалась организацией движения на левобережных улицах после перекрытия бульвара Архитекторов. Во время проверки выяснилось, что начало реконструкции участка поспособствовало образованию пробок на перекрестках Дмитриева и 70 лет Октября, Перелета и Степанца и других. Вдобавок к этому на соседних улицах не заделали ямы и выбоины, там начала скапливаться талая вода. Прокуратура пришла к выводу, что в мэрии Омска приняли не все возможные меры обеспечения безопасности перед перекрытием бульвара Архитекторов на ремонт.
Новость №3. Шелест хочет ввести наказание для омичей, которые не убирают за своими животными
Градоначальник рассматривает возможность введения наказаний для омичей, не убирающих за своими питомцами. Над решением проблемы мэр задумался после личного приема жителей микрорайона «Чкаловский». По мнению Шелеста, заставить хозяина убрать за животным чаще бывает сложнее, чем заасфальтировать пешеходную дорожку или отремонтировать ливневую канализацию, поэтому стоит вводить соответствующие наказания. Среди вариантов пока следующие: штраф, общественное порицание, социальная реклама и участие в обязательных работах по уборке городских территорий.