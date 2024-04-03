Итоги сезона, проблемный бульвар Архитекторов и меры для хозяев собак. Омск сегодня

Региональная прокуратура заинтересовалась организацией движения на левобережных улицах после перекрытия бульвара Архитекторов. Во время проверки выяснилось, что начало реконструкции участка поспособствовало образованию пробок на перекрестках Дмитриева и 70 лет Октября, Перелета и Степанца и других. Вдобавок к этому на соседних улицах не заделали ямы и выбоины, там начала скапливаться талая вода. Прокуратура пришла к выводу, что в мэрии Омска приняли не все возможные меры обеспечения безопасности перед перекрытием бульвара Архитекторов на ремонт.