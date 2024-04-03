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Фонд Росконгресс обозначил сроки проведения Российского винодельческого форума

Фонд Росконгресс обозначил сроки проведения Российского винодельческого форума

3 апреля 2024, 18:08
Фото: 1MI
Российский винодельческий форум, третий по счету, будет проходить с 7 по 8 ноября этого года в столице.

Отраслевое событие в очередной раз соберет на одной площадке представителей профильных ведомств, виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, представителей СМИ, блогеров.

Как сообщает 56orb.ru, стратегии и инициативы, которые планируется обсуждать в рамках мероприятия, будут содействовать дальнейшему развитию отечественного рынка вина в постоянно меняющихся условиях регулирования и поддержки винодельческой отрасли со стороны государства.

Согласно комментарию советника главы государства Антона Кобякова, диалог между производителями, потребителями и регуляторами рынка вина имеет большое значение для развития данной сферы. Обмен мнениями и опытом позволит рассмотреть ряд приоритетных вопросов и разработать стратегию для дальнейшего роста конкурентоспособности сектора. Присутствие всех заинтересованных игроков рынка поможет разработать конструктивные пути развития, которые помогут достичь очередных высот в виноделии.

Председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев заявил, что форум по традиции считается основным ежегодным мероприятием отрасли. Принятые в его рамках решения во многом определяют направления деятельности всей сферы на год вперед, однако стоит учитывать, что отечественное виноделие сейчас развивается опережающими темпами: один год идет за два или три.

Форум организуется ассоциацией «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и Фондом Росконгресс при поддержке российского правительства. Информационный партнер события — медиахолдинг 1MI.

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