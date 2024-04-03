Фонд Росконгресс обозначил сроки проведения Российского винодельческого форума

Председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев заявил, что форум по традиции считается основным ежегодным мероприятием отрасли. Принятые в его рамках решения во многом определяют направления деятельности всей сферы на год вперед, однако стоит учитывать, что отечественное виноделие сейчас развивается опережающими темпами: один год идет за два или три.