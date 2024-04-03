Без должного опыта. Для вырубки и обрезки деревьев у омских школ нашли подрядчика

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В Омске определились с подрядчиком, который обрежет более 250 деревьев и срубит еще 150 деревьев рядом с образовательными учреждениями. За работу изначально готовы были заплатить 3,906 млн рублей, но в процессе торгов цена снизилась практически вдвое.
Желание заняться кронированием и вырубкой изъявили восемь участников. Победителем в итоге признали предпринимателя Сергея Козырева из Омска. С ним заключат контракты общей стоимостью 2,13 млн рублей.
Козыреву предстоит срубить и обрезать деревья в течение 45 дней с даты заключения контракта на территории 10 учебных заведений — это школы №8, 44, 51, 82, 112, гимназии №9 и 12, школа-интернат основного общего образования №2, детсад №338 комбинированного вида, а также городской дворец детского творчества.
Отметим, что предприниматель Сергей Козырев даже не специализируется на деятельности по благоустройству ландшафта и ранее не выполнял соответствующие подряды. Например, в 2023 году с Козыревым заключили три контракта на демонтаж рекламных конструкций и один — на изготовление и установку надписей на стелах при въезде в Омск.