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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

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Без должного опыта. Для вырубки и обрезки деревьев у омских школ нашли подрядчика

3 апреля 2024, 06:55
Фото: Город55
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Омичу заплатят 2 млн рублей за вырубку и обрезку деревьев у школ и детсадов

На участие в аукционе поступило восемь заявок, а начальная цена в итоге снизилась почти на 1,8 млн рублей.

В Омске определились с подрядчиком, который обрежет более 250 деревьев и срубит еще 150 деревьев рядом с образовательными учреждениями. За работу изначально готовы были заплатить 3,906 млн рублей, но в процессе торгов цена снизилась практически вдвое.

Желание заняться кронированием и вырубкой изъявили восемь участников. Победителем в итоге признали предпринимателя Сергея Козырева из Омска. С ним заключат контракты общей стоимостью 2,13 млн рублей.

Козыреву предстоит срубить и обрезать деревья в течение 45 дней с даты заключения контракта на территории 10 учебных заведений — это школы №8, 44, 51, 82, 112, гимназии №9 и 12, школа-интернат основного общего образования №2, детсад №338 комбинированного вида, а также городской дворец детского творчества.

Виды деятельности, которыми занимается Сергей КозыревВиды деятельности, которыми занимается Сергей Козырев
Виды деятельности, которыми занимается Сергей Козырев
Фото: Скриншот сайта «Компаниум»

Отметим, что предприниматель Сергей Козырев даже не специализируется на деятельности по благоустройству ландшафта и ранее не выполнял соответствующие подряды. Например, в 2023 году с Козыревым заключили три контракта на демонтаж рекламных конструкций и один — на изготовление и установку надписей на стелах при въезде в Омск.

Застройщикам ради новых домов и парковок в Омске разрешили срубить почти 200 деревьев
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#Общество#Омск#Деревья#Школа#Вырубка деревьев#Подрядчик#Детский сад#Новости#Снос деревьев#Юлия Истомина#Кронирование
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