Без должного опыта. Для вырубки и обрезки деревьев у омских школ нашли подрядчика

Отметим, что предприниматель Сергей Козырев даже не специализируется на деятельности по благоустройству ландшафта и ранее не выполнял соответствующие подряды. Например, в 2023 году с Козыревым заключили три контракта на демонтаж рекламных конструкций и один — на изготовление и установку надписей на стелах при въезде в Омск.