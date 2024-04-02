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Published Сегодня, 07:20

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Володин пообещал поднять Россию в экономическом рейтинге

2 апреля 2024, 07:20
Вячеслав Володин заверил, что Государственная Дума поддержит инициативу президента Владимира Путина о достижении высокого уровня экономического развития России для того, чтобы страна заняла четвертое место в мировом рейтинге.

По оценке главы законодательного органа, Россия уже стала значительно сильнее из-за внешних вызовов, но ей предстоит пройти еще долгий путь, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Володин также отметил, что западные страны, которые начали вводить санкции против России, сами понесли серьезные потери. Многие из них уже не смогут вернуть свои прежние позиции в рейтинге по покупательной способности.

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