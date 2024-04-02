Володин пообещал поднять Россию в экономическом рейтинге

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
По оценке главы законодательного органа, Россия уже стала значительно сильнее из-за внешних вызовов, но ей предстоит пройти еще долгий путь, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Володин также отметил, что западные страны, которые начали вводить санкции против России, сами понесли серьезные потери. Многие из них уже не смогут вернуть свои прежние позиции в рейтинге по покупательной способности.