Во 2-м квартале 2024 года МСП получат свыше 120 млрд под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Согласно заявлению главы КМСП, в организации было решено предоставить банкам-партнерам в совокупности 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств на II квартал. В числе прочего в них вошли 10 млрд рублей, выделенных на кредиты до 3 млн рублей. Поскольку «зонтичные» поручительства покрывают до 50% суммы кредита, банки смогут выдать представителям МСП от 120 млрд рублей кредитных займов в рамках установленных лимитов. При этом 20 млрд рублей составляют «микрочеки» — займы на сумму не более 3 млн рублей, популярные среди представителей малого и среднего бизнеса. Оформить кредитование под «зонтичные» поручительства можно в том числе в региональных банках, ранее получивших лимиты до конца текущего года, пишет ТАСС.
Лимиты «зонтичных» поручительств от КМСП на II квартал 2024 года были предоставлены многим кредитным организациям: МСП Банку, Абсолют Банку, Альфа-Банку, ВТБ, Сбербанку, ГПБ «Левобережный», Промсвязьбанку, Совкомбанку, Тинькофф Банку, банку «Санкт-Петербург», Банку ДОМ.РФ, «АК Барс», «Зениту», Росбанку, РНКБ, Генбанку и «Уралсибу».
Генеральный директор КМСП объяснил, что компании МСП могут получить кредитное финансирование благодаря «зонтичным» поручительствам КМСП и в тех случаях, когда бизнесмену не хватает собственного залога или его вообще нет. Сейчас предприниматели могут бесплатно получать «зонтичные» поручительства в любом уголке Российской Федерации бесшовным способом — в одном окне с кредитом. Это стало возможным именно благодаря сотрудничеству Корпорации МСП с федеральными и региональными банками.
Нельзя не отметить, что механизм «зонтичных» поручительств разработали в Корпорации МСП в рамках президентского поручения в сентябре 2021 года. Реализация данной меры поддержки осуществляется в соответствии с положениями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного главой государства. Курированием проекта занимается первый зампредседателя российского правительства Андрей Белоусов.