Во 2-м квартале 2024 года МСП получат свыше 120 млрд под «зонтичные» поручительства

Согласно заявлению главы КМСП, в организации было решено предоставить банкам-партнерам в совокупности 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств на II квартал. В числе прочего в них вошли 10 млрд рублей, выделенных на кредиты до 3 млн рублей. Поскольку «зонтичные» поручительства покрывают до 50% суммы кредита, банки смогут выдать представителям МСП от 120 млрд рублей кредитных займов в рамках установленных лимитов. При этом 20 млрд рублей составляют «микрочеки» — займы на сумму не более 3 млн рублей, популярные среди представителей малого и среднего бизнеса. Оформить кредитование под «зонтичные» поручительства можно в том числе в региональных банках, ранее получивших лимиты до конца текущего года, пишет ТАСС.