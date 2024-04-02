Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Иллюстрация

В Омской области открыли вакансии для семи судей и одного председателя районного суда

2 апреля 2024, 10:03
Фото: 1MI
Иллюстрация
Судьи назначаются указом президента сроком на 6 лет после согласования кандидатуры квалификационной коллегией.

В Омской области квалификационная коллегия в конце марта опубликовала свежие вакансии для судей. Документы от кандидатов принимают до 29 апреля.

Так, в Русско-Полянском районном суде ищут председателя. Два места для судей открыто в региональном Арбитраже, по одному — на участке №22 в Омском районе, на участке №46 в Кировском судебном районе Омска, на участке №55 в Ленинском судебном районе Омска, на участке №112 в Куйбышевском судебном районе Омска.

Отметим, что судьи назначаются указом президента страны сроком на 6 лет после согласования кандидатуры квалификационной коллегией.

Ранее Город55 сообщал, что в Арбитражном суде Омской области ищут заместителя председателя. Ранее должность занимал Андрей Хвостунцев, он перешел в кассацию.

В омском Арбитраже ищут заместителя председателя суда
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Омский район#Вакансии#Президент#Евгений Игишев#Судьи#Председатель
Подпишитесь
Ждем стабильного плюса. Когда в домах Омска отключат отопление в 2024 году
Сегодня, 04:44
В омском доме на Пригородной, который пошел трещинами, в апреле проведут экспертизу
Сегодня, 10:11
16 место из 16. Омск официально назвали неблагоприятным для проживания
Сегодня, 07:25
Феноменально ловкий и отважный. В омский муниципальный приют ищут сотрудника
Сегодня, 09:04
Сэйв вратаря «Авангарда» Хомченко стал лучшим в четвертьфинальной серии
Сегодня, 11:00
Задержали спустя 8 лет и амнистировали. Суд вынес приговор омскому бизнесмену Дякуну
Сегодня, 08:04
"