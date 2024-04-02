В Омской области открыли вакансии для семи судей и одного председателя районного суда

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Омской области квалификационная коллегия в конце марта опубликовала свежие вакансии для судей. Документы от кандидатов принимают до 29 апреля.
Так, в Русско-Полянском районном суде ищут председателя. Два места для судей открыто в региональном Арбитраже, по одному — на участке №22 в Омском районе, на участке №46 в Кировском судебном районе Омска, на участке №55 в Ленинском судебном районе Омска, на участке №112 в Куйбышевском судебном районе Омска.
Отметим, что судьи назначаются указом президента страны сроком на 6 лет после согласования кандидатуры квалификационной коллегией.
Ранее Город55 сообщал, что в Арбитражном суде Омской области ищут заместителя председателя. Ранее должность занимал Андрей Хвостунцев, он перешел в кассацию.