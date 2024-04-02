В омском Горсовете готовятся к жизни без одного из комитетов

В Омском городском Совете на днях пройдет очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки связан с участием городских властей в деятельности акционерных обществ и ООО: предлагается наделить комитеты ГС правом устанавливать «порядок участия представителей интересов муниципального образования город Омск в органах управления и контроля».