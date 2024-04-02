В омском Горсовете готовятся к жизни без одного из комитетов

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Омском городском Совете на днях пройдет очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки связан с участием городских властей в деятельности акционерных обществ и ООО: предлагается наделить комитеты ГС правом устанавливать «порядок участия представителей интересов муниципального образования город Омск в органах управления и контроля».
По определению такие вопросы должны решаться в профильном комитете — по муниципальной собственности. Однако в инициативе содержится важное уточнение.
— В первом предложении части 3 после слов «и муниципальной собственности», — говорится в проекте решения, — дополнить словами «а если данный комитет не создан — то в комитет Омского городского Совета по вопросам экономического развития».
Таким образом, авторы инициативы предлагают подготовиться к функционированию ГС без одного из существующих на данный момент 9 комитетов. Остается неясным, идет ли речь о простой подстраховке либо действительно существуют планы упразднить комитет.