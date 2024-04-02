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Published Сегодня, 10:58

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В омском Горсовете готовятся к жизни без комитета по муниципальной собственности

В омском Горсовете готовятся к жизни без одного из комитетов

2 апреля 2024, 10:58
Фото: Город55

В омском Горсовете готовятся к жизни без комитета по муниципальной собственности

Один из законопроектов предполагает ситуацию, когда комитет по муниципальной собственности «не создан».

В Омском городском Совете на днях пройдет очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки связан с участием городских властей в деятельности акционерных обществ и ООО: предлагается наделить комитеты ГС правом устанавливать «порядок участия представителей интересов муниципального образования город Омск в органах управления и контроля».

По определению такие вопросы должны решаться в профильном комитете — по муниципальной собственности. Однако в инициативе содержится важное уточнение.

— В первом предложении части 3 после слов «и муниципальной собственности», — говорится в проекте решения, — дополнить словами «а если данный комитет не создан — то в комитет Омского городского Совета по вопросам экономического развития».

Таким образом, авторы инициативы предлагают подготовиться к функционированию ГС без одного из существующих на данный момент 9 комитетов. Остается неясным, идет ли речь о простой подстраховке либо действительно существуют планы упразднить комитет.

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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд
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