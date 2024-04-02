В омском «Эзрамеде» произошел передел собственности

В обществе с ограниченной ответственностью «Эзрамед Клиник», зарегистрированном в Омске на улице Фрунзе, изменилась структура собственности. Один из учредителей, Виталий Жирнов, отказался от своих 10% уставного капитала. Эту долю разделили напополам Евгений Гальт (ему теперь принадлежат 35% УК) и Илона Павинская (она теперь владеет 25%). Еще 30% УК принадлежат Евгению Резуненко, а оставшиеся 10% — Дмитрию Батушенко.