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В омской компании «Эзрамед Клиник» изменился список учредителей

В омском «Эзрамеде» произошел передел собственности

2 апреля 2024, 06:52
Фото: 1MI

В омской компании «Эзрамед Клиник» изменился список учредителей

От своей доли отказался Виталий Жирнов.

В обществе с ограниченной ответственностью «Эзрамед Клиник», зарегистрированном в Омске на улице Фрунзе, изменилась структура собственности. Один из учредителей, Виталий Жирнов, отказался от своих 10% уставного капитала. Эту долю разделили напополам Евгений Гальт (ему теперь принадлежат 35% УК) и Илона Павинская (она теперь владеет 25%). Еще 30% УК принадлежат Евгению Резуненко, а оставшиеся 10% — Дмитрию Батушенко.

«Эзрамед Клиник» — это центр реабилитации и спортивной медицины. Его генеральным директором является Евгений Гальт. Оборот компании за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) превысил 104 млн рублей.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Переход доли#Эзрамед
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