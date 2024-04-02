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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Курганской области потратят более 300 млн рублей на подготовку к пожарам

2 апреля 2024, 12:11
Около 300 миллионов рублей из бюджета Курганской области будет выделено на проведение мероприятий, связанных с защитой от чрезвычайных ситуаций.

Заместитель губернатора Станислав Носков отметил, что дополнительное финансирование для муниципальных образований было принято по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Из областного бюджета будет выделено 60 миллионов рублей на выполнение работ по кошению травы, уборке мусора, очистке водоемов и обустройству системы противопожарного водоснабжения, пишет ИА «УралПолит.ru».

Также правительством региона было приобретено в лизинг 28 новых пожарных автомобилей для постов пожарной охраны. Помимо этого, будет закуплена дополнительная техника и оборудование, включая квадракоптеры, видеокамеры и тракторы МТЗ.

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