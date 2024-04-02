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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Омске срочно потребовали расселить рассыпающуюся пятиэтажку

Незамедлительно. В Омске потребовали расселить дом в ужасающем состоянии

2 апреля 2024, 06:07
Фото: прокуратура Омской области

В Омске срочно потребовали расселить рассыпающуюся пятиэтажку

Омская прокуратура через суд потребовала расселить дом, но решение суда до сих пор не исполнено.

Разваливающийся дом на улице 4-я Транспортная, 50 в Омске признали аварийным еще в 2017 году, однако до сих пор в здании проживают люди. Пятиэтажку должны были расселить еще к 31 декабря 2020 года, однако этого до сих пор не случилось.

Последнее исследование состояния дома показало, что техническое состояние оценивается как недопустимое. Физический износ конструктивных элементов здания достиг 74%, с каждым месяцем состояние дома и износ конструкций только ухудшается.

Фото: прокуратура Омской области

Омская прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить права собственников квартир в доме. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, обязав мэрию незамедлительно расселить аварийную пятиэтажку.

Исполнение судебного решения прокуратура поставила на контроль, отметили в прокуратуре Омской области.

Ранее Город55 рассказывал, что жильцы дома неоднократно жаловались на плачевное состояние пятиэтажки. В здании уже частично обвалились стены, проваливается пол. В ноябре прошлого года сроком расселения дома значился 2025 год. Вероятно, теперь администрации Омска придется срочно расселять дом.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Ольга Акамова
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