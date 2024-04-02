Незамедлительно. В Омске потребовали расселить дом в ужасающем состоянии

Разваливающийся дом на улице 4-я Транспортная, 50 в Омске признали аварийным еще в 2017 году, однако до сих пор в здании проживают люди. Пятиэтажку должны были расселить еще к 31 декабря 2020 года, однако этого до сих пор не случилось.