Нет тепла — нет домов. В Омске разрешили построить газовую котельную в ЖК «Снегири»

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Как стало известно Городу55, на территории будущего жилого комплекса «Снегири» в районе улицы Светловская построят газовую котельную. Появится она на земельном участке площадью 15975 кв. м, который как раз предназначен для коммунального обслуживания.
Застройщиком выступает «Кубанская тепловая компания» из Краснодара. Учредитель фирмы, понесшей в 2023 году убытки (5,5 млн рублей), — Любовь Морозова. Она, кстати, является одной из совладелиц ООО «Догма-МСК».
Разрешение на строительство котельной для обеспечения теплоснабжением нового ЖК «Кубанской тепловой компании» выдали 27 марта. Застройщиком жилого комплекса «Снегири» в Ленинском округе, напомним, является краснодарская «Догма». В отличие от других девелоперов, реализующих в Омске масштабные инвестиционные проекты, компания пока не приступила к строительству домов.
Выданные «Догме» в прошлом году разрешения на строительство двух первых домов на Светловской омский депарх впоследствии отозвал. Произошло это, как ранее рассказывал Город55, из-за поступившего представления прокуратуры Омска в связи с отсутствием источника теплоснабжения. Теперь эта проблема, видимо, будет решена.