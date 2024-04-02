Нет тепла — нет домов. В Омске разрешили построить газовую котельную в ЖК «Снегири»

Выданные «Догме» в прошлом году разрешения на строительство двух первых домов на Светловской омский депарх впоследствии отозвал. Произошло это, как ранее рассказывал Город55, из-за поступившего представления прокуратуры Омска в связи с отсутствием источника теплоснабжения. Теперь эта проблема, видимо, будет решена.