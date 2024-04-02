Неоднократно нарушал. В Омской области лишили прав любителя пьяной езды

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Москаленский районный суд вынес приговор 30-летнему мужчине, который неоднократно садился за руль в пьяном виде. Уголовное дело на него заведено по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.
В ходе расследования установлено, что в октябре 2021 года подсудимому назначили 200 часов обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года за пьяную езду. Позже, в июле прошлого года, мужчина вновь сел за руль в нетрезвом виде. Отмечается, что, после задержания, он отказался проходить тест на алкогольное опьянение.
При этом нарушитель полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде 1 года принудительных работ и на 3 года лишил водительских прав.