Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Омской области из-за паводка жители не могут попасть в ФАП

Началась проверка. В Омской области из-за паводка жители не могут попасть в ФАП

2 апреля 2024, 13:15
Фото: 1MI

В Омской области из-за паводка жители не могут попасть в ФАП

Региональная прокуратура проведет проверку в Магистральном и Троицком сельских поселениях, где жители не могут попасть в федерально-акушерские пункты из-за подтопления.

Прокуратура Омского района начала проверку в Магистральном и Троицком сельских поселениях, где местные жители не могут попасть в ФАПы из-за подтоплений. Во время паводка дороги, ведущие к пункту, оказались недоступны для проезда.

В ходе проверки правоохранители оценят действия местного самоуправления и примут меры прокурорского реагирования, если это будет необходимо, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что недавно в ФАПе в деревне Любинского района случилось возгорание. Тушили строение восемь спасателей, было задействовано две спецмашины. Во время пожара у фельдшерско-акушерского пункта обрушилась крыша.

Огонь схватил кровлю. В Омской области из-за печи загорелся сельский ФАП
Узнать подробнее
#Снег#Омск#Омская область#Прокуратура#Новости#Проверка прокуратуры#Затопления#Подтопление#Затопление#Фельдшерско-акушерский пункт#Анастасия Баянова#Таяние снега
Подпишитесь
Ждем стабильного плюса. Когда в домах Омска отключат отопление в 2024 году
Сегодня, 04:44
В омском доме на Пригородной, который пошел трещинами, в апреле проведут экспертизу
Сегодня, 10:11
16 место из 16. Омск официально назвали неблагоприятным для проживания
Сегодня, 07:25
Феноменально ловкий и отважный. В омский муниципальный приют ищут сотрудника
Сегодня, 09:04
Сэйв вратаря «Авангарда» Хомченко стал лучшим в четвертьфинальной серии
Сегодня, 11:00
Задержали спустя 8 лет и амнистировали. Суд вынес приговор омскому бизнесмену Дякуну
Сегодня, 08:04
"