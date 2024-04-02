Началась проверка. В Омской области из-за паводка жители не могут попасть в ФАП

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Прокуратура Омского района начала проверку в Магистральном и Троицком сельских поселениях, где местные жители не могут попасть в ФАПы из-за подтоплений. Во время паводка дороги, ведущие к пункту, оказались недоступны для проезда.
В ходе проверки правоохранители оценят действия местного самоуправления и примут меры прокурорского реагирования, если это будет необходимо, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что недавно в ФАПе в деревне Любинского района случилось возгорание. Тушили строение восемь спасателей, было задействовано две спецмашины. Во время пожара у фельдшерско-акушерского пункта обрушилась крыша.