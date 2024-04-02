Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Компаньона Сергея Дворниченко официально признали несостоятельным должником

Компаньона Сергея Дворниченко официально признали банкротом

2 апреля 2024, 10:13
Фото: 1MI

Компаньона Сергея Дворниченко официально признали несостоятельным должником

Елена Миронова признана несостоятельным должником как физическое лицо.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по заявлению о признании банкротом предпринимательницы Елены Мироновой. Это заявление рассматривалось с прошлого года, в июне началась процедура реструктуризации долгов, а теперь принято окончательное решение.

— Миронова Елена Владимировна признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина, — говорится в официальном сообщении.

Елена Миронова является совладелицей ООО «Калита»: она владеет 55,5% уставного капитала компании, а остальные 44,4% принадлежат Сергею Дворниченко. «Калита» когда-то была одним из крупнейших игроков на омском топливном рынке и занималась торговлей всеми видами автомобильного топлива, причем в 2020 году ее выручка превысила 3 млрд рублей. Теперь она является несостоятельным должником, как и еще две фирмы Дворниченко — «Транспортные решения» и «Стройтехинвест».

Известно, что на этих компаниях повисли огромные долги. У одной только «Калиты» кредиторов больше десятка. Это, в частности, «Регион Финанс» (942 млн рублей), «Совкомбанк Факторинг» (266 млн), Альфа-банк (247 млн), «Газпромнефть-региональные продажи» (78 млн), «Совкомбанк» (77 млн), ООО «Страховое общество газовой промышленности» (70 млн), «Сбербанк» (67 млн), «Росбанк» (65 млн).

Кредиторы потребовали от омского бизнесмена Сергея Дворниченко почти 2 миллиарда
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Елена Миронова
Подпишитесь
Ждем стабильного плюса. Когда в домах Омска отключат отопление в 2024 году
Сегодня, 04:44
В омском доме на Пригородной, который пошел трещинами, в апреле проведут экспертизу
Сегодня, 10:11
16 место из 16. Омск официально назвали неблагоприятным для проживания
Сегодня, 07:25
Феноменально ловкий и отважный. В омский муниципальный приют ищут сотрудника
Сегодня, 09:04
Сэйв вратаря «Авангарда» Хомченко стал лучшим в четвертьфинальной серии
Сегодня, 11:00
Задержали спустя 8 лет и амнистировали. Суд вынес приговор омскому бизнесмену Дякуну
Сегодня, 08:04
"