Компаньона Сергея Дворниченко официально признали банкротом

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Арбитражный суд Омской области вынес решение по заявлению о признании банкротом предпринимательницы Елены Мироновой. Это заявление рассматривалось с прошлого года, в июне началась процедура реструктуризации долгов, а теперь принято окончательное решение.
— Миронова Елена Владимировна признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина, — говорится в официальном сообщении.
Елена Миронова является совладелицей ООО «Калита»: она владеет 55,5% уставного капитала компании, а остальные 44,4% принадлежат Сергею Дворниченко. «Калита» когда-то была одним из крупнейших игроков на омском топливном рынке и занималась торговлей всеми видами автомобильного топлива, причем в 2020 году ее выручка превысила 3 млрд рублей. Теперь она является несостоятельным должником, как и еще две фирмы Дворниченко — «Транспортные решения» и «Стройтехинвест».
Известно, что на этих компаниях повисли огромные долги. У одной только «Калиты» кредиторов больше десятка. Это, в частности, «Регион Финанс» (942 млн рублей), «Совкомбанк Факторинг» (266 млн), Альфа-банк (247 млн), «Газпромнефть-региональные продажи» (78 млн), «Совкомбанк» (77 млн), ООО «Страховое общество газовой промышленности» (70 млн), «Сбербанк» (67 млн), «Росбанк» (65 млн).