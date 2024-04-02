Доля благополучных для проживания городов в России достигла 68%

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
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Updated Сегодня, 17:46
Ведущие позиции в рейтинге благополучных мегаполисов принадлежат Москве, где индекс качества городской среды достиг 304 баллов из возможных 360, далее следуют Петербург и Нижний Новгород, пишет prmira.
Среди городов с населением не менее 250 тысяч человек лидерство за подмосковными Мытищами и Химками, а также за Ярославлем. Отдельный рейтинг составлен для городов, находящихся в условно-дискомфортном климате. Самыми благополучными в этой категории называют Ханты-Мансийск и Сургут с 252 и 228 баллами соответственно, а на третьем месте разместился Норильск.
Эксперты указывают на положительную динамику Норильска, который, невзирая на тяжелые климатические и экологические условия, демонстрирует серьезные улучшения. За последние годы в городе было внедрено множество инфраструктурных проектов: например, расширение доступа к интернету, возведение физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка». Кроме того, развернута масштабная программа реновации под названием «Северный полис будущего», на реализацию которой планируется выделить 120 миллиардов рублей. Часть средств предоставил «Норникель». Эти изменения получили положительные отзывы как со стороны местных жителей, так и от федеральных властей.
Однако, несмотря на достигнутые успехи, вызовами для города по-прежнему остаются суровые зимы. Для борьбы с холодом на общественных маршрутах введены специальные автобусы с обогревом, а также построены обогреваемые остановки.
«Серная программа», в которую «Норникель» уже вложил 180 миллиардов рублей, и проект «Чистый Норильск» показывают важность инвестиций для решения экологических проблем. Эти проекты помогут снизить выбросы вредных веществ на 45% и улучшить состояние окружающей среды, информирует kp.ru. На очереди также избавление от 500 устаревших объектов и двух миллионов тонн мусора, 600 тысяч тонн металлолома.
Опыт Норильска демонстрирует, что для успешной реализации крупных проектов, направленных на улучшение жизни городского населения, необходимы значительные инвестиции и активное участие бизнеса. Тенденция к вовлечению частного бизнеса в решение городских проблем набирает силу и становится все более значимой.