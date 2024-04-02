Доля благополучных для проживания городов в России достигла 68%

Среди городов с населением не менее 250 тысяч человек лидерство за подмосковными Мытищами и Химками, а также за Ярославлем. Отдельный рейтинг составлен для городов, находящихся в условно-дискомфортном климате. Самыми благополучными в этой категории называют Ханты-Мансийск и Сургут с 252 и 228 баллами соответственно, а на третьем месте разместился Норильск.