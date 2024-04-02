Депутат Лантратова предложила ввести беспроцентный займ на покупку жилья

Отмечается, что беспроцентный займ предлагается предоставлять семьям, где супруги младше 35 лет, и в такой семье уже должен воспитываться ребенок младше 18 лет. Также льгота будет может быть предоставлена и одиноким родителям, если они будут моложе 35 лет. Предполагается, что займ будет выдаваться максимум на 25 лет.