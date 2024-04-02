Депутат Лантратова предложила ввести беспроцентный займ на покупку жилья

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Идею введения беспроцентного займа для покупки или строительства недвижимости высказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат уже направила соответствующее предложение Михаилу Мишустину.
По мнению Лантратовой, новая мера поддержки положительно повлияет на демографию в стране: семьи, у которых появится возможность приобрести свое жилье без переплаты по кредиту, охотнее будут обзаводиться детьми.
При разработке предложения Яна Лантратова ориентировалась на исследование НАФИ: опрос показывает, что семьи чаще отказываются обзаводиться вторым и последующим ребенком из-за некомфортных жилищных условий. Ипотека же зачастую таким семьям не по карману: покупка жилья в новостройке без уже имеющейся жилплощади и большого первоначального взноса невозможна, а на вторичном рынке банк может отказать семье из-за недостаточного дохода.
Отмечается, что беспроцентный займ предлагается предоставлять семьям, где супруги младше 35 лет, и в такой семье уже должен воспитываться ребенок младше 18 лет. Также льгота будет может быть предоставлена и одиноким родителям, если они будут моложе 35 лет. Предполагается, что займ будет выдаваться максимум на 25 лет.
Данных и расчетов о том, как сильно изменится стоимость недвижимости с введением беспроцентного займа, Лантратова не привела.