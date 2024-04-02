Четверть омского «Взлета» перешла к новому владельцу

Отметим, что предыдущая новость о «Взлете» появилась всего месяц назад: тогда Татьяна Нечаева получила 25% УК компании, став, по-видимому, наследницей Олега Нечаева, который в свое время имел еще и статус ИП. Стоит уточнить, что у Павла Нечаева отчество Олегович.