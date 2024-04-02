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У Омского «Взлета» появился новый учредитель

Четверть омского «Взлета» перешла к новому владельцу

2 апреля 2024, 06:08
Фото: 1MI

У Омского «Взлета» появился новый учредитель

Доля Татьяны Нечаевой перешла к Павлу Нечаеву.

В обществе с дополнительной ответственностью «Взлет» изменилась структура владения. Уставный капитал компании по-прежнему разделен поровну между четырьмя бизнесменами, но доля Татьяны Нечаевой перешла к Павлу Нечаеву.

Отметим, что предыдущая новость о «Взлете» появилась всего месяц назад: тогда Татьяна Нечаева получила 25% УК компании, став, по-видимому, наследницей Олега Нечаева, который в свое время имел еще и статус ИП. Стоит уточнить, что у Павла Нечаева отчество Олегович.

— Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью, — уточняется в официальном сообщении об Олеге Нечаеве, датированном 15 августа 2023 года.

«Взлет» специализируется на производстве гидравлического и пневматического силового оборудования. Его доходы за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) составили 686 млн рублей. Компаньонами Павла Нечаева являются Андрей Герасимов, Владимир Корсуков и Олег Дубин. Последний руководит фирмой в качестве управляющего-индивидуального предпринимателя.

У омского «Взлета» появился новый владелец
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Переход доли
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